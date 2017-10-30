Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
154.965
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9656
EURO
4.4052
Her 5 erkekten biri bu sorunu yaşıyor!
Her 5 erkekten biri bu...
Whatsapp'ta mesajınızı 7 dakika içinde hemen silin
Whatsapp'ta mesajınızı silebileceksiniz
29 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
29 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

Sevgilisinin 13 aylık bebeğine tecavüz edip öldürdü!

ABD'de 37 yaşındaki cani, sevgilisinin 13 aylık bebeğine tecavüz edip öldürdü

Sevgilisinin 13 aylık bebeğine tecavüz edip öldürdü!

ABD'de 37 yaşındaki cani, sevgilisinin 13 aylık bebeğine tecavüz edip öldürdü

30 Ekim 2017 Pazartesi 07:05
Sevgilisinin 13 aylık bebeğine tecavüz edip öldürdü!
banner404

İĞRENÇ olayın adresi ABD... Sevgilisinin 13 aylık bebeğine tecavüz edip öldürdü.

KAÇTIKTAN 3 HAFTA SONRA YAKALANDI

Amerika'da kız arkadaşının 13 aylık kız çocuğuna tecavüz edip öldürdükten sonra kaçan 37 yaşındaki Joshua Gurto, üç hafta sonra yakalandı.

SOSYAL MEDYADAKİ FOTOĞRAFINDAN TANIDI

Joshua, sosyal medya üzerinden fotoğrafının yayınlanmasından sonra bir polisin kendisini tanıması üzerine yakalandı.

KÜÇÜK KIZ KAFA TRAVMASI SONUCU ÖLDÜ

Polis, küçük kızın kafa travması geçirip öldüğünü söyledi. Cinayetin gerçekleştiği dönemde kızının katili ile ilişkisi olan anne Kelsie, suçsuz olduğu için yargılanmayacak.

KAÇMIŞ VE ORMANDA 3 HAFTA SAKLANMIŞ

Cinayetten sonra ifadesi alınan adam yeterli kanıt olmadığı için tutuklanmamıştı. Daha sonra yakalanacağından korkup kaçtı ve ormanlık alanda üç hafta saklandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
13 Aylık BebeğE TecavüzABDTecavüzBebek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika! IKBY Parlamentosu'nda silah sesleri
Son dakika! IKBY Parlamentosu'nda silah sesleri
Barzani'nin yetkileri devredildi!
Barzani'nin yetkileri devredildi!
Suriye'de gizli pazarlık! Terör örgütü reddetti
Suriye'de gizli pazarlık! Terör örgütü reddetti

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim