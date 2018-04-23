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Sevgilisine işkence yapıp Facebook'tan canlı yayınladı

Kendisini aldattığından şüphelendiği kız arkadaşına işkence yapıp o anları Facebook'tan canlı yayınlayan Taylandlı adam tutuklandı. Cani adamın uyuşturucunun etkisinde olduğu anlaşıldı

Sevgilisine işkence yapıp Facebook'tan canlı yayınladı

Kendisini aldattığından şüphelendiği kız arkadaşına işkence yapıp o anları Facebook'tan canlı yayınlayan Taylandlı adam tutuklandı. Cani adamın uyuşturucunun etkisinde olduğu anlaşıldı

23 Nisan 2018 Pazartesi 16:59
Sevgilisine işkence yapıp Facebook'tan canlı yayınladı
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TAYLAND'IN Bangkok kentinde kız arkadaşını dövüp işkence yapan adam olayı Facebook'tan canlı yayınladı. Kuldara Yeesaman adlı sevgilisini döven Chaichana Sirichat adlı adam polis tarafından tutuklandı.

UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDE OLDUĞU İÇİN SORGULANAMADI

25 yaşındaki kadın tüm vücudunda ciddi kesikler ve çürüklerle hastaneye kaldırıldı. Bir yatırım şirketini yöneten Taylandlı adamın borçları yüzünden bunalımda olduğu ve vücudunda aşırı derecede uyuşturucu olduğu için henüz düzgün bir şekilde sorgulanamadığı açıklandı.

"GİZLİ SEVGİLİN KİM?"

Videoda Sirichat'in sevgilisine, "Gizli erkek arkadaşın kim?" diye sorduğu ve öldürmekle tehdit ettiği duyuldu.

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