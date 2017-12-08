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Sevgilisi üçlü cinsel ilişkiyi kabul etmeyince testislerini kopardı

Sevgilisi ve onun erkek arkadaşıyla üçlü cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, teklifine olumsuz yanıt alınca sinirlenerek adamın testisini dişleriyle kopardı

Sevgilisi üçlü cinsel ilişkiyi kabul etmeyince testislerini kopardı

Sevgilisi ve onun erkek arkadaşıyla üçlü cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, teklifine olumsuz yanıt alınca sinirlenerek adamın testisini dişleriyle kopardı

08 Aralık 2017 Cuma 16:44
Sevgilisi üçlü cinsel ilişkiyi kabul etmeyince testislerini kopardı
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İSKOÇYA'DA 43 yaşındaki Nunzia Del Visclo, sevgilisi ve onun arkadaşına üçlü cinsel ilişki teklif etti. Erkek arkadaşından olumsuz yanıt alınca çılgına dönen kadın, adamın testislerini dişleri ile kopardı.

KADINI KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Bir erkeğin testislerinin koptuğu ihbarını alan polis, eve geldiğinde kadının erkek arkadaşını kanlar içinde buldu. Olay yerini arayan polis, kadını dişleri kan içinde ve yüzünde morluklarla evin dışında beklerken gözlatına aldı. Kadın polise, erkek arkadaşının kendisini dövdüğünü bu yüzden kendini korumaya çalıştığını söyledi.

ÜÇLÜ İLİŞKİ TEKLİF ETTİ

Kadın ve sevgilisi Marcello Palma gece kulubünde gece geç saatlere kadar içki içtikten sonra iki arkadaşlarıyla birlikte eve geçtiler. İki erkek ve iki kadın ayrı odalara dağıldı. Sabaha karşı Del Visco, erkek arkadaşı ve onun başka bir arkadaşının birlikte kaldığı odaya çıplak bir şekilde girip, her ikisi ile aynı anda cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi.

DİŞLERİ İLE KOPARDI

Palma verdiği ifadede, elbiselerini yüzüne fırlattıp kız arkadaşına evinden çıkmasını istediğini ve kadının bu isteğine olumsuz cevap alması üzerine çok sinirlendiğini söyledi. Kız arkadaşının kendisine saldırıp testislerini ısırdığını belirten adamın, tek testisinin koptuğu öğrenildi.

De Viscio, mahkemede erkek arkadaşının kendisine vurduğunu söyleyip savunmaya çalışmasına rağmen ceza almaktan kurtulamadı. Kadın, 6 ay boyunca saat 22:00-06:00 saatleri arasında ev hapsine ve adama 500 sterlin tazminat ödemeye mahkum edildi.

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