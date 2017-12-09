Sevgilisi istedi, +18 film yıldızına benzemek için 30 ameliyat geçirdi

HONG Kong'lu, 22 yaşındaki Berry Ng, erkek arkadaşının en sevdiği cinsel içerikli film yıldızı benzemek için 30 farklı estetik ameliyat geçirdi. Şu an erkek arkadaşından ayrı olan Ng, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi.

SÜREKLİ ONUNLA KIYASLAMIŞ

Ng, erkek arkadaşının görüntüsünden dolayı kendisini eleştirdiğini ve sürekli hayran olduğu cinsel içerikli film yıldızı ile kıyasladığını, bu yüzden de ameliyatlar geçirerek erkek arkadaşının sevdiği film yıldızına benzemeye çalıştığını söyledi.

NEREDEYSE HER YERİNDEN AMELİYAT OLMUŞ

Ng, şimdiye kadar, alın, göz, yanak, burun çene ve göğüs ameliyatları için binlerce dolar harcadı. Genç kadın bütün bunlara rağmen erkek arkadaşının kendisini beğenmediğini söyledi.

BİR TÜRLÜ KENDİNİ BEĞENDİREMEMİŞ

Erkek arkadaşının artık kendisini beğenmesi durumunda estetik yapmaktan vazgeçeceğini söyleyen kadın, "Onu bir türlü memnun edemeyince ameliyatlara devam ettim" dedi.

ANNESİ SAYESİNDE SEVGİLİSİNİ TERK ETMİŞ

Berry Ng, geçirdiği amliyatlardan sonra annesinin, takıntılarını kontrol edemediğini düşünüp ağladığını, artık bunun bir hastalığa dönüştüğü sebebiyle endişe ettiğini, bu yüzden de erkek arkadaşını terk ettiğini ve yaptıklarından pişman olduğunu ifade etti.