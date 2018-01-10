Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bu yağlar beyninize zarar veriyor
Bu yağlar beyninize zarar veriyor
Aşırı yemek yiyorsanız dikkat! İşte çok yemenin sebepleri
Aşırı yemek yiyorsanız dikkat! İşte...
Düzenli tüketildiğinde boy uzamasını sağlayacak besinler
Sütle birlikte yenince boy uzatıyor!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 10 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Sevgilisi ile Rus ruleti oynayan genç kız hayatını kaybetti

Brezilya'da erkek arkadaşı ile Rus ruleti oynayan 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Sevgilisi gözaltına alındı

Sevgilisi ile Rus ruleti oynayan genç kız hayatını kaybetti

Brezilya'da erkek arkadaşı ile Rus ruleti oynayan 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Sevgilisi gözaltına alındı

10 Ocak 2018 Çarşamba 14:38
Sevgilisi ile Rus ruleti oynayan genç kız hayatını kaybetti
banner404

BREZİLYA'NIN Gama kentinde erkek arkadaşı ile Rus ruleti oynayan genç kız kendini öldürdü. 18 yaşındaki Palloma Lima'nın kanlar içindeki cesedi, sevgilisinin arabasının bagajında buldu.

 Brezilya'nın Gama kentinde erkek arkadaşı ile Rus ruleti oynayan genç kız kendini öldürdü. 18 yaşındaki Palloma Lima'nın kanlar içindeki cesedi, sevgilisinin arabasının bagajında buldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kendini vuran genç kız, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Polis kızın ölümcül oyun esnasında vurulduğuna inanırken, olayın tesadüfen fark edildiği anlaşıldı. Durdurdukları arabada kan olduğunu fark eden polisler, kaçmaya çalışan 27 yaşındaki genci gözaltına aldı.

POLİS İKNA OLDU

Yerel basında çıkan haberlere göre polis de Lima'nın ölümünün bir kaza olduğuna inanıyor.

 Genç kızın boynundan vurulduğu öğrenilirken, olayda kullanılan silahın bulunamadığı belirtildi.

Kendini vuran genç kız, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Polis kızın ölümcül oyun esnasında vurulduğuna inanırken, olayın tesadüfen fark edildiği anlaşıldı. Durdurdukları arabada kan olduğunu fark eden polisler, kaçmaya çalışan 27 yaşındaki genci gözaltına aldı.

POLİS İKNA OLDU

Yerel basında çıkan haberlere göre polis de Lima'nın ölümünün bir kaza olduğuna inanıyor.

 Genç kızın boynundan vurulduğu öğrenilirken, olayda kullanılan silahın bulunamadığı belirtildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
LimaBrezilya3. SayfaKomik - İlginçDünyaGüncelRus Ruleti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaybolan spor spikeri ilginç bir şekilde bulundu
Kaybolan spor spikeri ilginç bir şekilde bulundu
Hintli kız tecavüze karşı öyle bir külot tasarladı ki kadınlardan tebrik yağıyor
Hintli kız tecavüze karşı öyle bir külot tasarladı ki kadınlardan tebrik yağıyor
10 bin polisin görevine son verildi!
10 bin polisin görevine son verildi!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim