Sevgilisi ile Rus ruleti oynayan genç kız hayatını kaybetti

BREZİLYA'NIN Gama kentinde erkek arkadaşı ile Rus ruleti oynayan genç kız kendini öldürdü. 18 yaşındaki Palloma Lima'nın kanlar içindeki cesedi, sevgilisinin arabasının bagajında buldu.

Brezilya'nın Gama kentinde erkek arkadaşı ile Rus ruleti oynayan genç kız kendini öldürdü. 18 yaşındaki Palloma Lima'nın kanlar içindeki cesedi, sevgilisinin arabasının bagajında buldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kendini vuran genç kız, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Polis kızın ölümcül oyun esnasında vurulduğuna inanırken, olayın tesadüfen fark edildiği anlaşıldı. Durdurdukları arabada kan olduğunu fark eden polisler, kaçmaya çalışan 27 yaşındaki genci gözaltına aldı.

POLİS İKNA OLDU

Yerel basında çıkan haberlere göre polis de Lima'nın ölümünün bir kaza olduğuna inanıyor.

Genç kızın boynundan vurulduğu öğrenilirken, olayda kullanılan silahın bulunamadığı belirtildi.

Kendini vuran genç kız, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Polis kızın ölümcül oyun esnasında vurulduğuna inanırken, olayın tesadüfen fark edildiği anlaşıldı. Durdurdukları arabada kan olduğunu fark eden polisler, kaçmaya çalışan 27 yaşındaki genci gözaltına aldı.

POLİS İKNA OLDU

Yerel basında çıkan haberlere göre polis de Lima'nın ölümünün bir kaza olduğuna inanıyor.

Genç kızın boynundan vurulduğu öğrenilirken, olayda kullanılan silahın bulunamadığı belirtildi.