Sevdiği erkekle evlendiği için köydekilerin toplu tecavüzüne uğradı!

PAKİSTAN'DA bir kadın, kendi tercih ettiği erkekle evlendiği gerekçesiyle, köyün önde gelenlerinin talimatı üzerine toplu tecavüze uğradı. Polis, kadının iki erkek kardeşi dahil, üç şüpheliyi gözaltına aldı.
KENDİ İSTEĞİYLE EVLENDİĞİ İÇİN KARARI KABUL GÖRMEDİ
Olay, Pakistan'ın Hindistan sınırı yakınındaki Faisalabad kentinin Tandlianwala bölgesinde bir köyde meydana geldi. Pakistan gazetesi The Express Tribune'un haberine göre 19 yaşındaki kadın iki buçuk ay önce evlendi. Ancak kendi isteğiyle evlendiği için bu kararı kabul görmedi. Kadın daha sonra, 'geleneksel bir tören düzenlenebilmesi için' babası tarafından köyüne getirildi. Fakat bu sırada köyün ileri gelenleri tecavüz kararı almıştı; kadın köyüne döndüğünde alıkondu ve üç kişinin tecavüzüne uğradı.
İKİ ERKEK KARDEŞİ DE GÖZALTINDA
İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanan kadın kaçmayı başararak yerel polise şikayette bulundu. Yerel polisin şikâyete başta dikkate almadığı öne sürülürken, sonuç olarak üç kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki iki erkek kardeşin tecavüz edenler arasında olup olmadığı bilinmiyor.
GEÇEN AY EVLENEN ÇİFTİ ÖLDÜRMÜŞLERDİ
Pakistan'ın güneyindeki Karaçi'de de geçen ay kendi istekleriyle evlenen 24 yaşındaki Abdül Hadi ile 19 yaşındaki Hasina Bibi akrabalarından izin almadıkları gerekçesiyle öldürülmüştü.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.