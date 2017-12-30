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30 Aralık 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
30 Aralık Günlük Burç Yorumu

Sevdiği erkekle evlendiği için köydekilerin toplu tecavüzüne uğradı!

Pakistan'da kendi tercih ettiği erkekle evlenen kadın, köyün ileri gelenlerinin durumu kabul etmemesi üzerine, köydeki 3 erkeğin tecavüzüne uğradı

Sevdiği erkekle evlendiği için köydekilerin toplu tecavüzüne uğradı!

Pakistan'da kendi tercih ettiği erkekle evlenen kadın, köyün ileri gelenlerinin durumu kabul etmemesi üzerine, köydeki 3 erkeğin tecavüzüne uğradı

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:33
Sevdiği erkekle evlendiği için köydekilerin toplu tecavüzüne uğradı!
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PAKİSTAN'DA bir kadın, kendi tercih ettiği erkekle evlendiği gerekçesiyle, köyün önde gelenlerinin talimatı üzerine toplu tecavüze uğradı. Polis, kadının iki erkek kardeşi dahil, üç şüpheliyi gözaltına aldı.

KENDİ İSTEĞİYLE EVLENDİĞİ İÇİN KARARI KABUL GÖRMEDİ

Olay, Pakistan'ın Hindistan sınırı yakınındaki Faisalabad kentinin Tandlianwala bölgesinde bir köyde meydana geldi. Pakistan gazetesi The Express Tribune'un haberine göre 19 yaşındaki kadın iki buçuk ay önce evlendi. Ancak kendi isteğiyle evlendiği için bu kararı kabul görmedi. Kadın daha sonra, 'geleneksel bir tören düzenlenebilmesi için' babası tarafından köyüne getirildi. Fakat bu sırada köyün ileri gelenleri tecavüz kararı almıştı; kadın köyüne döndüğünde alıkondu ve üç kişinin tecavüzüne uğradı.

İKİ ERKEK KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanan kadın kaçmayı başararak yerel polise şikayette bulundu. Yerel polisin şikâyete başta dikkate almadığı öne sürülürken, sonuç olarak üç kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki iki erkek kardeşin tecavüz edenler arasında olup olmadığı bilinmiyor.

GEÇEN AY EVLENEN ÇİFTİ ÖLDÜRMÜŞLERDİ

Pakistan'ın güneyindeki Karaçi'de de geçen ay kendi istekleriyle evlenen 24 yaşındaki Abdül Hadi ile 19 yaşındaki Hasina Bibi akrabalarından izin almadıkları gerekçesiyle öldürülmüştü.

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