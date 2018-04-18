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Serveti 1 milyar doları aşmıştı! Sanal para milyarderinin hazin sonu

Servetini kripto paralardan kazanan 54 yaşındaki ABD'li milyarder Matthew Mellon, uyuşturucu kliniğinde yaşamını yitirdi

Serveti 1 milyar doları aşmıştı! Sanal para milyarderinin hazin sonu

Servetini kripto paralardan kazanan 54 yaşındaki ABD'li milyarder Matthew Mellon, uyuşturucu kliniğinde yaşamını yitirdi

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:13
Serveti 1 milyar doları aşmıştı! Sanal para milyarderinin hazin sonu
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SERVETİNİ kripto paralardan kazanan ABD'li milyarder Matthew Mellon 54 yaşında yaşamını yitirdi. Mellon uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmiş, Meksika'nın Cancun kentindeki bir klinikte tedavi görmeye başlamıştı.

2 MİLYON DOLAR YATIRIMLA 1 MİLYAR DOLARLIK SERVET KAZANDI

Kripto para birimi Ripple'a ilk yatırım yapanlardan biri olan ve bu sayede 2 milyon dolarlık yatırımla 1 milyar dolar servet elde eden Mellon, ABD'deki iki köklü bankacılık ailesinin oğluydu.

Geçmişte New York Cumhuriyetçi Parti Finans Komitesi Başkanlığı da yapmış olan Mellon'un üç çocuğu bulunuyor.

2016 yılında Mellon'un OxyContin adlı bir ilaca bağımlı olduğu ve ayda 100 bin dolar harcadığına yönelik haberler çıkmış, New York Post'a konuşan Mellon, "Bu ilaç yasal eroin gibi ve önlem alınmalı" demişti.

TRUMP VE MUSK'LA AYNI OKULDAN MEZUN OLDU

Mellon ABD Başkanı Donald Trump ve girişimci Elon Musk'ın da mezunları arasında bulunduğu Wharton School'dan mezun olmuştu.

1999'da Tamara Mellon ile evlenen Matthew Mellon, 2004'teki boşanma davası sırasında eşiyle anonim uyuşturucu bağımlıları terapisinde tanıştığını söylemişti.

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