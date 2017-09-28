Şeriatla yönetilen ülkelerde kadınlar nasıl bir düzende yaşıyorlar?

BİR an Türkiye’de değil de ‘şeriat’la yönetilen bir ülkede yaşadığınızı düşünün.

Kanunlara göre haklarınız şöyle:

“Her türlü motorlu vasıta kullanmanız yasak.

“Bisiklete binmeniz yasak.

“Yelkenli kullanmanız yasak.

“Sokaklarda başınız açık gezmeniz yasak.

“Bir topluluk içinde konuşmanız yasak.

“Erkeklerin elini sıkmanız yasak.

“Kocanız sizi döverse şikayet etmeniz yasak.

“Siyasete girmeniz yasak

“Derneklere üye olmanız yasak

Kocanızın veya aile büyüğü erkeğin izni olmadan şunları yapamıyorsunuz:

“Seyahat etmeniz yasak

“Otelde veya kiralık bir evde tek başınıza kalmanız yasak

“Çocuğunuza istediğiniz adı vermeniz yasak.

“Bir işte çalışmanız yasak.

“Çarşafınızın rengini değiştirmeniz yasak.

“Orta öğretim, lise veya üniversitede okumanız yasak.

“Yüzünüzü göstermeniz yasak..

“Kocanızdan boşanmanız yasak.

“Sevdiğiniz kişiyle evlenmeniz yasak.

“Boşandıktan sonra çocuklarınızı görmeniz yasak..

“Sosyal toplantılarda konuşmanız yasak.

“Kocasının ikinci bir kadınla evlenmesine itiraz etmesi yasak.

Bu liste uzayıp gidiyor… Bu konuya değinmek istememin nedeni, en azından bu yazıyı okuyacak olan kadınların gerçekten ne istediklerinin farkında olup olmadığını sorgulamak.

Önceki gün, Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el Suud, yayınladığı bir kararname ile kadınların araba sürmesine izin verdi ve böylece dünyada kadınların araba kullanmasının yasak olduğu bir ülke kalmadı. Fakat Haziran 2018’de yürürlüğe girmesi beklenen bu değişikliğe rağmen bu aşırı muhafazakar ülkede kadınların yapmasına izin verilmeyen pek çok şey bulunuyor.

Kadınların günlük hayatta yapmak isteyecekleri pek çok şey için erkeklerden izin alması gerekiyor. Bunlar arasında pasaport almak, yurtdışına seyahat etmek, evlenmek, banka hesabı açmak, bazı alanlarda şirket kurmak, isteğe bağlı ameliyat yaptırmak, hapishaneden çıkmak gibi şeyler bulunuyor.

Bunun arkasında Suudi Arabistan’ın İslam’ın muhafazakar bir yorumu olan Vahabilik’e dayalı kuralları ve velilik sistemi yatıyor. 1979’daki radikal bir isyanın ardından kurallar sıkılaştırıldı.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2016 Cinsiyet Uçurumu Endeksi’nde Suudi Arabistan yalnızca, savaş yaşayan olan Suriye ve Yemen’den daha iyi not almıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ülkede uygulanan velilik sisteminin kadınları ömürleri boyunca kendi başlarına karar veremeyen reşit olmayan insanlar yerine koyduğunu söyleyerek bu sistemi eleştiriyor.

Bu zorluklara rağmen bazı kadınlar, sokakta yanında erkek olmadan yürümenin bile zor olduğu bu ülkede hakları için protestolar düzenliyor.

Kadınlar yargı sisteminde de ayrımcılığa maruz kalıyor. Şeriatın muhafazakar yorumlarını uygulayan bazı diğer ülkelerde görüldüğü gibi bir erkeğin şahitliği iki kadının şahitliğine denk tutuluyor.

Kadınların boşandıktan sonra yedi yaşından büyük oğullarının ve dokuz yaşından büyük kızlarının velayetini almaları da çok zor. Annenin Suudi Arabistan’da yaşayan bir yabancı olması veya Müslüman olmaması durumunda bu durum daha da zorlaşıyor.

Suudi kadınların yapamadığı bir diğer şey de abaya denilen çarşafı giymeden evlerinden çıkabilmek. Kadınların dışarda çarşaf giymemesinin tek yolu, alışveriş merkezlerinin kadınlara ayrılan katları gibi yalnızca kadınların bulunduğu alanlara gitmeleri. Kadınlar buralarda çarşaflarını çıkarma hakkına sahip.

Bu kural Müslüman olmayan kadınlar için geçerli değil. Müslüman olmayan kadınlar saçlarını örtmek zorunda da değil. Suudi Arabistan’a giden yabancı kadınlar havalimanından çıkarken örtünmeleri konusunda uyarıldıklarını söyleseler de yabancı devletlerin başkanları ya da başkanlarının eşleri ülkede başlarını örtmeden dolaşabiliyor.

Ülkedeki haremlik selamlık uygulaması yabancıların kullandığı otellerin spor salonları ve yüzme havuzlarına kadar genişliyor.

Endonezya’da dar pantolonlu kadınların pantolonuna el konuluyor

Endonezya’nın Lhokseumawe kentinde ise kadınların motosikletlerde erkeğin arkasında yolcu olarak giderken normal pozisyonda oturması da yasaklanmıştı. Bu kentte kadın motosiklet yolcuları yana dönerek oturmak zorunda. Kentin belediye başkanı bunu “insanların ahlaklarını korumak için” yasakladıklarını açıklamıştı. Aynı kentte kadınların dar pantolon giymesi de yasaklanmış, dar pantolonla görülen kadınların olay yerinde durdurulup, soyulup, pantolonlarına el koyulup parçalandıktan sonra kadınlara hükümetin onayladığı eteklerden giydirileceği açıklanmıştı.

Sudan’da ise kadınların pantolon giyen kadınlar kırbaçla cezalandırılıyor.