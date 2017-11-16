Seri katil hastaneye kaldırıldı!

KALİFORNİA'DA 1960'lı yıllar hippi döneminin barış ve sevgi anlayışını yıkarak, takipçilerini korkunç cinayetleri işlemek için kurduğu "Manson Ailesi" olarak bilinen tarikatına yönlendiren lider Charles Manson'un hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

83 yaşındaki Manson, Bakersfield Kaliforniya hastanesinde tutuluyor. Bölge şerifi Bill Smallwood'dan edinilen bilgiye göre Manson'un durumu belirsizliğini koruyor.



Kaliforniya Rehabilitasyon Dairesi sözcüsü Los Angeles Times'a yorum yapmaktan kaçındı. Gazete, "tutuklu olan herhangi bir mahkûmun korunan sağlık bilgileri hakkında yorum yapmasını engelleyen" gizlilik yasalarının hatırlatıldığını bildirdi.



Manson, Polonyalı aktör, yönetmen, yapımcı ve senarist Roman Polanski'nin hamile eşi olan aktris Sharon Tate'in de de aralarında bulunduğu 9 cinayetten yargılanıyor.

Tate'in tarikat üyeleri tarafından 16 kez bıçaklandığı biliniyor.



Yetkililerin sağlık durumunu ciddi bir tıbbi problem olarak nitelendirdikleri dünyanın en ünlü seri katili Manson ocak ayında Bakersfield'deki Mercy Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



Charles Manson kimdir?



1969 yılında aralarında Roman Polanski'nin hamile eşi Sharon Tate'inde bulunduğu 9 kişiyi öldüren çetenin ele başı olarak dünyanın her yerinde aranmaya başladı.



Sharon Tate'in Beverly Hills'deki malikanesinde yakın arkadaşlarıyla verdiği yemek katliam gecesine dönüşmüştü.



9 Ağustos 1969 günü o evde yaşanan katliamda Hollywood'un ünlü kuaförü Jay Sebring, Folger Kahvelerinin sahibi Folger ailesinin sosyalist-aktivist kızları Abigail Folger ve onun arkadaşı aktör yazar Voytek Frykowski de vahşice öldürüldü.



Ertesi sabah olay yerine gelenler gözlerine inanamadı. Her yer kan içerisindeydi. sonradan Sharon Tate'e ait olduğu anlaşılan kanla duvara yazılmış "DOMUZ" kelimesiydi.



Maktuller tabanca ile vurularak, ama daha çok bıçak darbeleriyle öldürülmüşlerdi. Cinayeti kimin işlediği sorusu tüm dünyada yanıt ararken beklenmedik bir gelişme yaşandı.



Araba hırsızlığı nedeniyle hapse girmiş bir kadın, Sharon Tate cinayetine ilişkin, koğuştaki arkadaşlarına bazı şeyler anlatmış ve bununla övünmüştü. Susan Atkins adındaki kadın sayesinde cinayetlerin bir tarikatın işi olduğu ortaya çıktı. Susan Atkins de bu tarikatın üyesiydi ve Beverly Hills'deki cinayeti bütün ayrıntılarıyla anlatıyordu. Sharon'u ve karnındaki bebeğini öldüren oydu. Cinayetleri dört kişi birlikte işlemişlerdi. Çetenin reisi ise Charles Manson'du.



Psikopat cani Manson'un, adli tarihin kaydettiği en sıra dışı canilerden biri olduğu, yakalanması ve suçlarını itiraf etmesiyle birlikte ortaya çıktı.



1970 yılında yargılanmaya başlanan Manson, mahkemedeki tavırlarıyla kısa sürede dünya çapında fenomene dönüştü. İdama mahkum edildiği sırada, bunun bir haksızlık olduğunu düşünen çok sayıda taraftar toplamıştı kendisine.



İşin özünde Manson aslında hiçbir cinayet işlememişti. Sadece müritlerine ne yapmaları ve kimi öldürmeleri gerektiğini söylüyor. Onlar da Manson'un sözüyle görevlerini yerini getiriyorlardı.



Charles Manson ve Aile Üyeleri



Onun ağına düşen biri olunca, Manson ondan sevgisinin göstergesi olarak kendisine daha genç ve daha güzel kadınlar getirmesini istiyordu. Bu taktik başarılı olmuş, harem giderek büyümeye başlamış ve Manson’un VW-minibüsü bir süre sonra ‘’Aile’’ için küçük gelmeye başlamıştı. Siyah boyalı bir okul otobüsü satın alarak, Amerika’nın batı kıyı bölgesini dolaşmaya başladılar.



Manson ve çetesi idam cezasına çarptırılsa da ABD'deki yasa değişiklikleri nedeniyle bu ceza uygulanamadı. Onun yerine müebbet hapis cezasına çarptırıldılar.



Kendisinin peygamber olduğuna inanan Charles Manson ise, hakkında yazılan kitaplar, yapılan besteler ve çevrilen filmlerle bugün populer kültürün bir parçası haline geldi. Marilyn Manson adını dünyaca ünlü oyuncu Marilyn Monroe ve seri katil Charles Manson'dan almıştır.



Annesi 16 yaşında bir hayat kadınıyken doğan Charles Manson, çocuk yaşlarda annesinin cezaevine girmesi nedeniyle hırsızlık yaparak geçinmeye, sokaklarda yaşamaya başladı. 18 yaşında kendisi de tutuklandı.