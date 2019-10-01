Selman, dünyayı resmen tehdit etti: Hayal bile edemeyeceğiniz şeyler olur

SUUDİ Arabistan ile İran arasında çıkacak olası bir savaşın küresel ekonomiyi yerle bir edeceğini ifade eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, iki hafta önce Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırılardan Tahran yönetimini sorumlu tuttu. Selman, "Eğer dünya İran'ı engellemek için güçlü ve kararlı adımlar atmazsa küresel çıkarları tehdit eden yeni eylemler göreceğiz. Petrol arzı sekteye uğrar, fiyatlar görülmemiş seviyelere çıkar" diye konuştu.

"ETKİLER SADECE ORTA DOĞU İLE SINIRLI KALMAZ"

Orta Doğu'nun küresel enerji arzının yüzde 30'unu barındırdığını vurgulayan Veliaht Prens Selman, "Küresel ticaretin yüzde 20'si bu bölgeden geçiyor. Küresel ekonominin yüzde 4'ünü de Orta Doğu üretiyor. Tüm bunların durma noktasına geldiğini düşünün. Bu küresel ekonominin yerle bir olması anlamına gelir. Etkiler sadece Suudi Arabistan ya da Orta Doğu ülkeleri ile sınırlı kalmaz" uyarısında bulundu.

"SİYASİ VE BARIŞÇIL ÇÖZÜM, ASKERİ OLANDAN DAHA İYİDİR"

Barışçıl bir karar vermeyi tercih ettiğini, zira Suudi Arabistan ile İran arasındaki bir savaşın küresel ekonomiyi çökerteceğini söyleyen Selman, "Siyasi ve barışçıl bir çözüm, askeri olandan çok daha iyidir" ifadesini kullandı.

"CİNAYET EMRİNİ BEN VERMEDİM"

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında da açıklamalarda bulunan Selman, cinayet emrini kendisinin verdiği yolundaki iddiaları reddederek, cinayetin Suudi hükümeti için çalışan kişiler tarafından işlendiği için tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi. Selman, cinayetin talimatını kendisinin verip vermediği yolundaki soruya "Kesinlikle hayır" cevabını verdi.

Prens, "Bu bir hataydı. Gelecekte böylesi bir şeyin yaşanmasını engellemek için gerekli tüm adımları atmalıyım" dedi.