Selfie çubuğuna bir yasak daha

İNGİLTERE'DEKİ National Gallery de Versailles Sarayı ve New York MoMA’nın ardından selfie çubuğunu yasaklama kararı aldı. Cep telefonlarına takılarak kolay selfie çekmeye yarayan çubuğun British Museum ve National Portrait Gallery’de de yasaklanması planlanıyor. Fotoğraf makinelerine geçen sene izin vermeye başlayan National Gallery, ‘selfie çubuğunu’ tripod kategorisinde değerlendirerek yasaklıyor. The Times’a görüş veren sanat eleştirmeni Brian Sewell “Amerikalılar ve Fransızlar yasaklıyorsa, İngiltere de buna katılmalı. Selfie çubuğu sanat eserleri için zararlı olabilir, bir resmin etrafında ürkütücü bir kalabalık yaratılmasına neden oluyor. İnsanlar, önünde fotoğraf çekilenler yüzünden istedikleri resmi göremiyor. National Gallery’de tüylerimi ürperten sahnelere tanık oldum” diye konuştu.