Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110079
ALTIN
160.554
DOLAR
3.8840
STERLİN
5.1084
EURO
4.6001
Cinsel gücü arttırmak için bunu yiyin
Cinsel gücü arttırmak için bunu...
Çocuklarda tik problemine dikkat
Çocuklarda tik problemine dikkat
Ani sancılar safra kesesi taşlarına işaret !
Ani sancılar safra kesesi taşlarına...
banner468

Sel 5 can aldı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki sellerde 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Sel 5 can aldı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki sellerde 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

15 Kasım 2017 Çarşamba 14:32
Sel 5 can aldı
banner404

YUNAN itfaiyesinden alınan bilgiye göre, Atina'nın yaklaşık 40  kilometre batısındaki Mandra'da 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ölen kişilerin, arama kurtarma çalışmaları sırasında su basan evlerinde bulunduğu kaydedildi.

Sahil kasabası Nea Peramos'ta da sel ve taşkınlar sebebiyle yollarda  kuvvetli akıntıların oluşması ve taşkınlar sebebiyle, yüzlerce kişinin evlerinde  ve araçlarında mahsur kaldığı bildirildi.

Kurtarma çalışmalarının 125 itfaiye memuru ve 40 araç ile devam  ettiği, kurtarılan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Atina-Korinth otobanında mahsur kalan otobüs yolcularının da itfaiye  ekiplerince kurtarıldığı ifade edildi.

Öte yandan, sel felaketinin yaşandığı Mandra, Nea Peramos ve Megara  ilçelerinde olağanüstü hal ilan edildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, ölü ve yaralı  sayısının artmasından endişe ediliyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
YunanistanAtinaSel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın en pahalı elmasının fiyatı beğenilmedi
Dünyanın en pahalı elmasının fiyatı beğenilmedi
Ahmedinejad'ın en yakın arkadaşına suçlama!
Ahmedinejad'ın en yakın arkadaşına suçlama!
Askerler yolları kesti! Darbe haberleri geliyor! Ülkede...
Askerler yolları kesti! Darbe haberleri geliyor! Ülkede...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim