Seksi ikizler sosyal medyada kazancın yolunu buldu



BİRİ sarışın diğeri esmer Baessler ikizleri Julia ve Stephanie, sosyal medya sayesinde öğrenim hayatlarını da garantiye aldı.

20 yaşındaki esmer Stephanie ile sarışın Julia, Instagram paylaşımları sayesinde pek çok yaşıtlarının hayal bile edemeyeceği maddi bir kazanım elde etti.

Viyana Üniversitesi'nde hukuk öğrenimi gören Baessler ikizleri, fotoğrafları eşliğinde takipçilerine sağlık ve güzellik ile ilgili tavsiyelerde bulunuyor.

Sağlık ve güzellik ipuçlarının yanı sıra seksi pozlarıyla da dikkat çeken ikizler; plajın keyfini çıkararak, spor salonunda egzersiz yaparak veya gecel eğlencelerini de paylaşarak beğeni topluyor.

Her ikisinin de ayrı ayrı Instagram safyaları olan ikizlerden Julia'nın 194 bin, Stephanie'nin de 181 bin takipçisi bulunuyor.