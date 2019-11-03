Seks partisinde korkunç anlar: Onlarca kişi bayıldı
350'den fazla insanın katıldığı bir seks partisinde onlarca kişi bayıldı, insanlar hastanelik oldu
YAKLAŞIK 55 bin nüfuslu Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya bölgesindeki Hattingen kentinde dün gece gerçekleşen bir seks partisi neredeyse bir facia ile sonuçlanıyordu.Şehrin ana caddelerinden birinde bulunan bir gece kulübünde düzenlenen seks partisinde görünmez bir kaza yaşandı. Mekanın tesisatında ve ısınma sisteminde yaşanan bir aksaklık mekanda gaz kaçağına sebep oldu. Mekana gelen ve cinsel ilişkiye giren 350’yi aşkın katılımcı gecenin ilerleyen saatlerinde fenalaşmaya başladı.
11 kişi hastaneye kaldırıldı
Bazı katılımcıların bayılmasıyla birlikte ilk yardım ekipleri ve itfaiye olay yerine çağrıldı. Yerel saatle 22:00 sularında yaşanan olay sonrasında yetkililer mekanı boşaltma kararı aldı. Yaklaşık 11 katılımcı hastaneye kaldırılırken binayı apar topar terk eden katılımcılar iç çamaşırlarıyla dondurucu soğukta kaldı.
100 ilk yardım ve itfaiye ekibi geldi
Yapılan incelemeler sonucunda fenalaşanların karbonmonoksit sebebiyle bayıldığı ve biraz daha geç kalınması durumunda bu kişilerin yaşamını yitirebileceği açıklandı. Yetkililer, “Mekan çok büyük ve farklı katları vardı” açıklamasını yaparken bir facianın eşiğinden dönüldüğü kaydedildi.Olay yerine 100 ilk yardım ve itfaiye ekibi gelirken, Alman polisi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını resmen duyurdu.
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