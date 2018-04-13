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Sekiz yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz

Ormanda cesedi bulunan Müslüman bir aşirete mensup Asifa Bano isimli kız çocuğunun feci şekilde öldürülmesi, ülkeyi karıştırdı. Sekiz Hindu'nun gözaltına alınmasına karşı çıkan sağcılar protesto gösterisi düzenledi, diğer tarafta kadın cinayetlerine öfkelenen gruplar da sokağa indi

Sekiz yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz

Ormanda cesedi bulunan Müslüman bir aşirete mensup Asifa Bano isimli kız çocuğunun feci şekilde öldürülmesi, ülkeyi karıştırdı. Sekiz Hindu'nun gözaltına alınmasına karşı çıkan sağcılar protesto gösterisi düzenledi, diğer tarafta kadın cinayetlerine öfkelenen gruplar da sokağa indi

13 Nisan 2018 Cuma 14:55
Sekiz yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz
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DÜNYA'DA en çok cinsel suçun işlendiği ülkelerden biri olan Hindistan'da, bir kız çocuğunun toplu tecavüze uğrayıp işkenceyle öldürülmesi depreme yol açtı. Korkunç olayla ilgili sekiz Hindu'nun gözaltına alınmasına öfkelenen sağcı Hindu eylemciler protesto gösterisi düzenledi.

Tecavüze uğrayan sekiz yaşındaki Asifa Bano, Müslüman bir aşirete mensup ailenin çocuğuydu. Cesedi, 17 Ocak'ta Keşmir'in Hindistan kontrolündeki şehri Kathua yakınlarında bir ormanda bulundu.

Saldırıyla ilgili gözaltına alınan ve aralarında emekli hükümet yetkilisi ile dört polis memurunun da bulunduğu sekiz zanlı Hindu toplumuna mensup.

Gözaltıların dini farkları alevlendirme amaçlı bir operasyona dönüştüğünü söyleyen sağcı Hindular zanlıları savunmak için Hindi nüfusun yoğun olduğu Jammu'da sokaklara döküldü.

Avukatlar, polislerin mahkeme salonuna girişine engel olmaya çalıştı, milliyetçi Hindu partisi BJP'den iki bakan da sanıklara destek için düzenlenen gösterilere katıldı.

Protestolara katılan bir Hindu kadın, Müslümanların Hindulara karşı olduğunu ve sanıkların serbest bırakılmaması durumunda kendisini yakacağını söyledi.

Toplu tecavüze uğrayıp öldürülen sekiz yaşındaki Asifa Bano ve ülkede son dönem artan kadın cinayetlerine karşı da gösteriler düzenlendi.

Protestolar

Ana muhalefetteki Kongre Partisi başkanı Rahul Gandhi Perşembe günü Delhi'deki protesto yürüyüşüne katılıp öldürülen Asifa Bano için mum yaktı.

Delhi Kadın Komisyonu Başkanı Swati Maliwal, kadınların ve çocukların ülkede güvenliğinin sağlanmasına dikkat çekmek için Cuma gününden itibaren süresiz oruç tutmaya başlayacağını duyurdu.

Ülkede diğer tecavüz vakaları da gündeme geldi.

Kuzey vilayeti Uttar Pradeş'in Unnao bölgesinde 16 yaşında bir kıza tecavüz etmekle suçlanan bakana karşı sosyal medyada #Unnao etiketi paylaşıldı.

Tecavüzle suçlanan 50 yaşındaki bakan Kuldeep Singh Sengar da milliyetçi Hindu partisi BJP üyesi.

Tecavüz vakası, genç kızın geçen hafta bakanın evi önünde kendisini öldürmeye çalışmasıyla ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
OrmanCesetAsifa Bano
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