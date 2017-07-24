Şehidin belgeseli çekildi

BELGESELİN çekimine katkı sağlayan Türk Kızılayı Küçükesat Şube başkanlığını yürüten Serhat Önder, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında eşi ve iki çocuğuyla birlikte Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı’nın önüne gitti. Jet seslerinden korkan oğluna son söz olarak “Korkma oğlum” diyen Önder, beraberinde bulunan gruba ateş açılması sonucu hayatını kaybetti. Kendisi de Almanya’da doğup büyüyen yönetmen Aydın, Önder’le Almanya’da tanıştıklarını söyledi. Aydın, belgeselin Çankırı, Ankara, İstanbul, Almanya ve Suriye’de çekildiğine işaret ederek, “Biz, ‘Abimiz Almanya’dan anayurda dönmüş tek şehit. Bunun da çalışmasını biz yapalım, altında bizim imzamız olsun’ diye yola çıktık. Türk Kızılayı da bunu destekleyeceğini belirtti. İşin arkasında durdular, belgesele sahip çıktılar ve böyle bir çalışma yaptık” dedi.

‘ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR DİL KULLANILDI’

Alışılagelmişin dışında bir belgesel dili kullandıklarını aktaran Aydın, şöyle devam etti:

“Arşiv görüntülerinin, arşiv kayıtlarının yer aldığı, dış seslerin olduğu belgeselden ziyade baştan sona işi aile bireyleri sürüklesin istedik. Belgeselde şehidin babası, annesi, en yakın arkadaşı olan kardeşi, eşi ve görev arkadaşı olarak Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık var. Konuşmacılar sağda, solda muhabirle değil, doğrudan seyircinin kendisiyle konuşuyor. Dertlerini, içlerinden geçenleri seyirciye aktarıyorlar. Uyguladığımız tekniği daha önce Türkiye’de uygulayan olmamış. Biz bunu Türkiye’ye biraz geliştirerek uyguladık. Samimi bir iş oldu neticede. Seyirciyle konuşmacının arasına üçüncü bir kişi sokmamış olduk. Canlandırmalarda oyuncu kullanmadık. Tamamen olayın içindeki kişinin yerine koyuyoruz kendimizi. Serhat’ın o gece evden dışarı çıkma sahnesinde onun gözünden, onunla birlikte sokağa çıkıyoruz. Aynı şekilde babanın Serhat’ı hastanede bulduğu bir sahne var. Bütün duyguyu da tamamen ses tekniğiyle veriyoruz. Filmde yer alanların anlattıklarıyla bağlantılı ara görüntüler var. Serhat’ın yakınlarının sosyal hayatlarından görüntüler görüyoruz.”

BELGESELİN GALASI NÜRNBERG’TE YAPILACAK

Aydın, sekiz aylık hazırlık aşaması dahil yaklaşık 10 aylık bir çalışma süreci geçirdiklerine dikkati çekerek, Serhat Önder’in ailesinin röportajlar esnasında dik durduğunu, çekim ekibinin ise gözyaşlarına hakim olamadığını dile getirdi. Film festivallerine katılması amaçlanan belgeselin, Ağustos’ta Almanya Nürnberg’de de bir gala yapması planlanıyor.Belgeselin müziklerinde ‘Payitaht Abdülhamit’, ‘İsimsizler’ dizilerinin yanı sıra ‘Organize İşler’, ‘Neşeli Hayat’ gibi çok sayıda filmin müziklerini hazırlayan Yıldıray Gürgen’in imzası bulunuyor.