Seçime dair ilk sonuçlar açıklandı: Aşırı sağ yükseliyor

AVUSTURYA Halk Partisi'nin (ÖVP) ilk seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 30.2'sini aldığı ifade edildi.Seçimin ardından açıklanan ilk tahminlere göre, aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Özgürlük Partisi yüzde 26.8 oy oranıyla ikinci, Sosyal Demokrat parti ise yüzde 26.3 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'ın başbakan adayı olduğu partinin kazanması durumunda Kurz'un Avrupa'nın en genç lideri olacağı biliniyor.

SEÇİMİ ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Avusturya'da bugün yapılan genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre, Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz'un liderliğindeki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) seçimi önde götürüyor. Yaklaşık 6,4 milyon seçmenin sandığa gittiği genel seçimde oy kullanma işlemi yerel saat ile 17.00'de sona erdi.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre, merkez sağ ÖVP yüzde 30,2 oranında oy alırken, koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar yüzde 26,3, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ise yüzde 26,8 oy oranına ulaştı.

AŞIRI SAĞCI PARTİ, İKİNCİ PARTİ...

Öte yandan aşırı sağcı parti FPÖ'nün 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa seçimlerden ikinci parti olarak çıkması bekleniyor.

Koalisyon hükümetinde yer alan ÖVP'nin oyları artarken, Sosyal Demokrat Partinin oylarında düşüş görüldü. ÖVP oylarını yüzde 6 artırırken, SPÖ ise bir puan oy kaybı yaşadı. 4 yıl önce yapılan genel seçimlerde yüzde 20,5 oranında oy alan aşırı sağcı FPÖ'nün oy oranında yüzde 6'nın üzerinde bir artış olurken, Yeni Avusturya Partisi (NEOS) bir önceki seçimlerde aldığı oy oranını koruyarak yüzde 5,3 oya ulaştı.

2013 seçimlerinde yüzde 12,4 oranında oy alan Yeşiller Partisi kurulduğu 1982 tarihinden bu yana yüzde 4,7 ile en düşük seçim sonucunu aldı.

Sandık çıkış anketlerine göre, Yeşiller Partisinden ayrılan Peter Pilz'in oluşturduğu Liste Pilz ise yüzde 4,3'lük seçim barajını aşarak meclise girmeyi başardı

ORF'nin sandık çıkış anketlerine göre, 183 sandalyeden oluşan Avusturya Federal Meclisi’nde milletvekili dağılımı ise ÖVP 57, SPÖ 49, FPÖ 51, NEOS 9, Yeşiller 9, Liste Pilz 8 şeklinde oldu.