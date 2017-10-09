Seçim sonrası protestolarda 37 kişi öldü

BAŞKENT Nairobi'de basın toplantısı düzenleyen Kenya İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Kagwiria Mbogori, Kenya'da 9 ile 15 Ağustos arasında düzenlenen protesto gösterilerinde 37 kişinin öldüğünü, 126 kişinin yaralandığını söyledi.



Mbogori, ölümlerin birçoğundan Kenya polisini sorumlu tutarak 35 kişinin polisin aşırı güç kullanması sonucu, 2 kişinin ise siviller tarafından öldürüldüğünü savundu.



Kenya'da 8 Ağustos'ta yapılan başkanlık seçimlerinde mevcut devlet başkanı Uhuru Kenyatta'nın seçimleri yeniden kazandığının ilan edilmesinin hemen ardından sonuçlara itiraz eden muhalefet taraftarları başta Narobi olmak üzere birçok eyalette protesto gösterileri başlatmış ve polis göstericilere müdahale etmişti.



Başkanlık seçimlerini kaybeden muhalefetin ortak adayı Raila Odinga, bilgisayar korsanlarının seçim sonuçlarını Kenyatta lehine manipüle ettiğini savunarak Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.



Mahkeme "düzensizlikler" olduğu gerekçesiyle seçimi iptal etmişti.



Seçim Komisyonu, yenilenecek devlet başkanlığı seçiminin 26 Ekim'de yapılacağını duyururken, muhalif aday Odinga mevcut seçim komisyonu üyeleriyle yeni bir seçime gitmeyeceklerini belirterek üyelerin istifasını istemişti.



Muhalefet taraftarları son bir aydır ülke genelinde protestolar düzenleyerek seçim komisyonu başkan ve üyelerini istifaya çağırıyor ve bazı eyaletlerde polisle çatışıyor.



Protestolarda polisin göstericilere biber gazıyla müdahale ettiği Kisumu eyaletinde 1 kişi yaşamını yitirirken, ülke genelindeki gösterilerde onlarca kişi yaralandı.