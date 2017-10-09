Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
101108
ALTIN
153.956
DOLAR
3.7351
STERLİN
4.9064
EURO
4.3845
10 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
10 Ekim 2017 Alanya -...
Flakka uyuşturucusu nedir? Zombi hapı olduğu doğru mu?
Flakka'nın zombi hapı olduğu doğru...
Göz rengi değiştirme operasyonu çok tehlikeli!
Göz rengi değiştirme operasyonu çok...
banner468

Seçim sonrası protestolarda 37 kişi öldü

Kenya İnsan Hakları Komisyonu, ülkede 8 Ağustos'ta yapılan başkanlık seçimleri sonrasındaki protesto gösterilerinde yaşanan şiddet olaylarında 37 kişinin hayatını kaybettiğini, 126 kişinin yaralandığını duyurdu

Seçim sonrası protestolarda 37 kişi öldü

Kenya İnsan Hakları Komisyonu, ülkede 8 Ağustos'ta yapılan başkanlık seçimleri sonrasındaki protesto gösterilerinde yaşanan şiddet olaylarında 37 kişinin hayatını kaybettiğini, 126 kişinin yaralandığını duyurdu

09 Ekim 2017 Pazartesi 17:47
Seçim sonrası protestolarda 37 kişi öldü
banner404

BAŞKENT Nairobi'de basın toplantısı düzenleyen Kenya İnsan Hakları  Komisyonu Başkanı Kagwiria Mbogori, Kenya'da 9 ile 15 Ağustos arasında düzenlenen  protesto gösterilerinde 37 kişinin öldüğünü, 126 kişinin yaralandığını söyledi.
 
Mbogori, ölümlerin birçoğundan Kenya polisini sorumlu tutarak 35  kişinin polisin aşırı güç kullanması sonucu, 2 kişinin ise siviller tarafından  öldürüldüğünü savundu.
 
Kenya'da 8 Ağustos'ta yapılan başkanlık seçimlerinde mevcut devlet  başkanı Uhuru Kenyatta'nın seçimleri yeniden kazandığının ilan edilmesinin hemen  ardından sonuçlara itiraz eden muhalefet taraftarları başta Narobi olmak üzere  birçok eyalette protesto gösterileri başlatmış ve polis göstericilere müdahale  etmişti.
 
Başkanlık seçimlerini kaybeden muhalefetin ortak adayı Raila  Odinga, bilgisayar korsanlarının seçim sonuçlarını Kenyatta lehine manipüle  ettiğini savunarak Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.
 
Mahkeme "düzensizlikler" olduğu gerekçesiyle seçimi iptal etmişti.
 
Seçim Komisyonu, yenilenecek devlet başkanlığı seçiminin 26 Ekim'de  yapılacağını duyururken, muhalif aday Odinga mevcut seçim komisyonu üyeleriyle  yeni bir seçime gitmeyeceklerini belirterek üyelerin istifasını istemişti.
 
Muhalefet taraftarları son bir aydır ülke  genelinde protestolar düzenleyerek seçim komisyonu başkan ve üyelerini istifaya  çağırıyor ve bazı eyaletlerde polisle çatışıyor.
 
Protestolarda polisin göstericilere biber gazıyla müdahale ettiği  Kisumu eyaletinde 1 kişi yaşamını yitirirken, ülke genelindeki gösterilerde  onlarca kişi yaralandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Kenya İnsan Hakları KomisyonuProtesto
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gün boyu oyun oynayan kadın kör oldu!
Gün boyu oyun oynayan kadın kör oldu!
NATO, Rusya'ya karşı harekete geçiyor!
NATO, Rusya'ya karşı harekete geçiyor!
Üç ülkeden ABD'ye flaş çağrı!
Üç ülkeden ABD'ye flaş çağrı!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim