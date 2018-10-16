Savcılık, Brunson kararının bozulması için harekete geçti

12 Ekim'de tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson için harekete geçen cumhuriyet savcısı, kararın bozulması için istinafa başvuracak

Savcılık, Brunson kararının bozulması için harekete geçti
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ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın tahliyesinin ardından duruşmanın cumhuriyet savcısı, kararı istinafa götürecek.

MAHKEME 3 YIL 1 AY 15 GÜN CEZA VERMİŞTİ

Türkiye ve ABD arasında krize neden olan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, 12 Ekim'de tahliye edilmişti. Brunson'a mahkeme tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün ceza verilmişti. Ancak Brunson'a verilen kararın bozulması için istinafa başvurulacak.

SAVCILIK KARARIN BOZULMASI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Savcısının ABD'ye giden Brunson için kararın usul ve yasalara aykırı hususları içermesi gerekçesiyle istinaf mahkemesine gideceği öğrenildi.

GEREKÇELİ KARAR ULAŞTIKTAN SONRA YAPILACAK

Öte yandan istinafın gerekçeli kararın ulaşmasının ardından yapılacağı öğrenildi.

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