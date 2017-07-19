Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Savcı sanıklar için kaç yıl isteyecek

Sekizi Türkiye kökenli 10 kişiyi öldüren neonazi terör örgütü NSU davasında, federal savcı mütalaayı okumaya başlıyor. Federal Savcılık sanıklar hakkında nasıl bir ceza isteyecek

Savcı sanıklar için kaç yıl isteyecek

Sekizi Türkiye kökenli 10 kişiyi öldüren neonazi terör örgütü NSU davasında, federal savcı mütalaayı okumaya başlıyor. Federal Savcılık sanıklar hakkında nasıl bir ceza isteyecek

19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:41
Savcı sanıklar için kaç yıl isteyecek
banner404

ALMANYA’DA  Türk avına çıkan ve 8’i Türkiye kökenli 10 kişiyi öldürdükten sonra başarısız bir banka soygununda yakayı ele veren neonazi terör örgütü davasında sona gelindi. Dört yılı aşkın süren davada 373 duruşma yapıldı, 815 tanık dinlendi. NSU çetesinin elebaşı Beate Zschaepe’nin savunma avukatları davayı uzatmak için sürekli yeni dilekçeler verdi. Savunma avukatları son olarak mahkemenin tespit ettiği bilirkişi raporuna karşı yeni bir bilirkişi raporu istedi. Yeni bilirkişi raporları hazırlandı. Mahkeme Başkanı Manfred Götzl, duruşmaların çok uzadığı baskısı üzerine davayı hızlandırmak için düğmeye bastı. Mahkeme salı günü öğleden sonra Federal Savcılığın bugün mütalaasını okumaya başlayabileceğini duyurdu.

KURBAN AİLELERİ İÇİN

Çarşamba günü saat 09.00’da başlaması gereken duruşma saat 11’e ertelendi. Mahkeme dört yıldır artık her duruşmaya gelmekten yorulan kurban ailelerinin Federal Savcılığın mütalaasına yetişebilmesi için saati erteleme yoluna gitti. Federal Savcının nasıl bir ceza isteyeceğini dinlemeleri kurban aileleri için önemli bir tarih. 
Federal Savcılığın mütalaası için 22 saat planlandı. Önce başsanık Beate Zschaepe hakkında mütalaa okunacak. Ardından diğer dört sanık hakkında mütalaaya başlanacak. Mütlaanın okunması böylece günler sürecek.

KİM, NE İLE SUÇLANIYOR?

NSU davasında başsanık Beate Zschaepe, yakayı eleverince intihar eden Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos’la 10 cinayet, 15 banka soygunu, iki bombalı terör saldırısı suçlarına ortaklık ve bir ağır kundaklama suçundan yargılanıyor. Zschaepe hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası bekleniyor. 
İkinci sanık Ralf Wohlleben terör örgütüne cinayetlerde kullandığı Ceska tipi silahı temin ederek, dokuz cinayete yardımla suçlanıyor. Üçüncü sanık Andre E. ise terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan yargılanıyor. Andre E. dava boyunca hiç konuşmadı.Dördüncü sanık Carsten S., cinayetlerde kullanılan Ceska silahı Ralf Wohlleben’den alıp üçlü terör çetesine teslim ettiğini itiraf etti. Carsten S. dokuz cinayete yardımdan yargılanıyor.Beşinci sanık Holfer G. neonazi terör çetesine sahte belgeler tedarik etmek, yardım ve yataklıkla suçlanıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaNeonaziSavcılıkCezaMahkemeNSU
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim