Savcı sanıklar için kaç yıl isteyecek

ALMANYA’DA Türk avına çıkan ve 8’i Türkiye kökenli 10 kişiyi öldürdükten sonra başarısız bir banka soygununda yakayı ele veren neonazi terör örgütü davasında sona gelindi. Dört yılı aşkın süren davada 373 duruşma yapıldı, 815 tanık dinlendi. NSU çetesinin elebaşı Beate Zschaepe’nin savunma avukatları davayı uzatmak için sürekli yeni dilekçeler verdi. Savunma avukatları son olarak mahkemenin tespit ettiği bilirkişi raporuna karşı yeni bir bilirkişi raporu istedi. Yeni bilirkişi raporları hazırlandı. Mahkeme Başkanı Manfred Götzl, duruşmaların çok uzadığı baskısı üzerine davayı hızlandırmak için düğmeye bastı. Mahkeme salı günü öğleden sonra Federal Savcılığın bugün mütalaasını okumaya başlayabileceğini duyurdu.

KURBAN AİLELERİ İÇİN

Çarşamba günü saat 09.00’da başlaması gereken duruşma saat 11’e ertelendi. Mahkeme dört yıldır artık her duruşmaya gelmekten yorulan kurban ailelerinin Federal Savcılığın mütalaasına yetişebilmesi için saati erteleme yoluna gitti. Federal Savcının nasıl bir ceza isteyeceğini dinlemeleri kurban aileleri için önemli bir tarih.

Federal Savcılığın mütalaası için 22 saat planlandı. Önce başsanık Beate Zschaepe hakkında mütalaa okunacak. Ardından diğer dört sanık hakkında mütalaaya başlanacak. Mütlaanın okunması böylece günler sürecek.

KİM, NE İLE SUÇLANIYOR?

NSU davasında başsanık Beate Zschaepe, yakayı eleverince intihar eden Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos’la 10 cinayet, 15 banka soygunu, iki bombalı terör saldırısı suçlarına ortaklık ve bir ağır kundaklama suçundan yargılanıyor. Zschaepe hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası bekleniyor.

İkinci sanık Ralf Wohlleben terör örgütüne cinayetlerde kullandığı Ceska tipi silahı temin ederek, dokuz cinayete yardımla suçlanıyor. Üçüncü sanık Andre E. ise terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan yargılanıyor. Andre E. dava boyunca hiç konuşmadı.Dördüncü sanık Carsten S., cinayetlerde kullanılan Ceska silahı Ralf Wohlleben’den alıp üçlü terör çetesine teslim ettiğini itiraf etti. Carsten S. dokuz cinayete yardımdan yargılanıyor.Beşinci sanık Holfer G. neonazi terör çetesine sahte belgeler tedarik etmek, yardım ve yataklıkla suçlanıyor.