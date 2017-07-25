Savcı mütalaayı okuyabilecek mi?

SEKİZİ Türkiye kökenli on kişiyi öldüren, 15 banka soygunu, iki bombalı saldırıdan sorumlu neonazi terör örgütü NSU davasında bugün dönüm noktası. Federal Başsavcının bugün baş sanık Beate Zschaepe hakkında mütalaayı okumaya başlaması gerekiyor. Mütalaanın geçen hafta okunması plandaydı. Ancak sanık avukatları yine dilekçe üstüne dilekçe vererek, duruşmayı engelledi. Mahkeme mütalaanın okunmasını bugüne erteledi. Bugün sanık avukatları nasıl bir taktik izleyecek? Mütlaanın okunmasına başlanacak mı? 374 dava, dört yılı aşkın bir süreden sonra tekrar gözler Münih’te Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde görülen bu davaya çevrildi. NSU sanıklarının avukatları beş gün sürmesi beklenen mütalaayı not alamayacakları gerekçesiyle kayda alınmasını istiyor. Mahkeme ise bunu kişisel hakların ihlali olarak görüyor.