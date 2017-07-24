Savcı: Beraat değil ceza verilmeliydi

KARARA itiraz eden savcı, İstinaf Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, yerel mahkemece Alparslan Sürücü ve Mutlu Sürücü hakkında verilen beraat kararının kaldırılarak, iki kardeşin, “Yakın akrabayı tasarlayarak öldürmeye yardım” suçundan cezalandırılmasını istedi. Almanya’da görülen davada Ayhan Sürücü 9 yıl 3 ay ceza almış, geçen yıl tahliye edilmişti.

Berlin’de 2005 yılında Hatun Sürücü’nün erkek kardeşi Ayhan Sürücü tarafından öldürülmesine ilişkin olarak diğer kardeşleri Alparslan ve Mutlu Sürücü hakkında, Türkiye’de, “Yakın akrabayı tasarlayarak öldürmeye yardım” suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, beraat kararıyla sonuçlanmıştı. Savcı Eyüp Kara, İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 30 Mayıs 2017’de yapılan duruşmada verilen beraat kararını İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. İtiraz dilekçesi sunan savcı, yerel mahkemenin kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu savundu.

PARKTA ATIŞ TALİMİ YAPMIŞ

Almanya’daki davanın Ayhan Sürücü’nün mahkumiyetiyle sonuçlandığı, bu davada Ayhan Sürücü’nün kız arkadaşı Melek Aysun Akkaş’ın tanık olarak dinlendiğini hatırlatan savcı Kara dilekçesinde şöyle dedi:



“Tanık Melek ifadesinde özetle; Ayhan Sürücü’nün öldürme olayından kısa bir süre önce kendisine ablası Hatun’u öldürmeyi planladığını, ağabeyleri Mutlu ve Alparslan Sürücü’nün bu konuda ikna olduklarını ve kendisine yardım edeceklerini beyan etmiştir. Tanık Melek, Ayhan’ın olaydan bir kaç gün önce Görlitzer Parkı’nda atış talimi yaptığını, silahı kardeşi Mutlu’nun verdiğini, olay günü Hatun’un evine ağabeyi Alparslan ile gittiğini, öldürme olayını da kendisinin gerçekleştirdiğini, sanık Alparslan’ın Ayhan’a, ’Vay be inanamıyorum, demek keller (katil) oldun’ dediği yönünde ifade vermiştir.”

CİNAYETTEN KIZ ARKADAŞINA BAHSETMİŞ

Ayhan Sürücü 9 Ocak 2015 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği ifadede kız arkadaşı Melek Aysun Akkaş’a ablasını öldürmesine ilişkin planlardan bahsettiğini söyledi:

“Öldürmeden önce bahsetmiştim. Melek Aysun Akkaş benim şaka yaptığımı sanıyordu. Cinayeti işledikten sonra yanına gittiğimde bu olayı kendisine haber verdim, şok oldu. Kendisi ile evlenmeyi düşünüyordum. Benden korkmaması için bu işi sanki ağabeylerim Alparslan ve Mutlu ile planlamış ve gerçekleştirmişiz gibi anlattım. Dolayısı ile tanık Ayhan tanık Melek’in anlatımlarını aynen doğrulamakta, sadece anlatma saikinin farklı olduğunu iddia etmektedir. Ayrıca tanık Melek Akkaş’ın beyanını doğrulayan ve sanıkların suça yardım ettiklerini gösteren başkaca deliller de dosya içerisinde mevcuttur. Tanık Ayhan’ın atış talimi yaptığı belirtilen Gölitzer parkında yapılan incelemede tanık Melek’in ifadesinde belirttiği şekilde atış talimi yapılan yerde mermi izine rastlanan bir çöp kovası tespit edilmiştir.”

MAHKEMENİN GEREKÇESİ YERİNDE DEĞİL

“Mahkemenin Melek Aktaş’ın ifadelerinin doğrulanmadığı yönündeki gerekçesi yerinde olmadığı gibi, dosyadaki diğer delillere neden itibar etmediğini de gerekçeli kararında açıklamamıştır. Dosyada bulunan deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanıkların mahkumiyetine gerektirir kesinlikte delilin bulunduğu değerlendirilmektedir.

Sanıkların töre saiki ile atılı suçu işledikleri sabit olduğundan sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken beraatlerine karar verilmesi yasa ve usule aykırıdır. Bu nedenle İstinaf kanun yoluna başvurma zorunluluğu doğmuştur.” Savcı Kara, yerel mahkemenin Mutlu ve Alparslan Sürücü hakkındaki beraat kararının kaldırılarak, her iki sanığın, “Yakın akrabayı tasarlayarak öldürmeye yardım” suçundan cezalandırılmasını istedi.