Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İnsan Sağlığına Zararlı Olan 10 Yiyecek
İnsan Sağlığına Zararlı Olan 10...
Algımız sağlığımızı nasıl etkiliyor?
Algımız sağlığımızı nasıl etkiliyor?
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Gmail baştan aşağıya yenileniyor
Gmail baştan aşağıya yenileniyor

Savaş çanları çalarken Rusya-ABD arasında dikkat çeken görüntü!

ABD ile Rusya'nın Suriye konusundaki restleşmesi sürerken, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley'in samimi sohbetleri dikkat çekti

Savaş çanları çalarken Rusya-ABD arasında dikkat çeken görüntü!

ABD ile Rusya'nın Suriye konusundaki restleşmesi sürerken, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley'in samimi sohbetleri dikkat çekti

13 Nisan 2018 Cuma 09:29
Savaş çanları çalarken Rusya-ABD arasında dikkat çeken görüntü!
banner404

ABD ile Rusya ilişkilerinin çok gergin olduğu ve Suriye'de iki ülkenin doğrudan çatışması senaryolarının tartışıldığı bir dönemde Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve ekibi ile normal ilişkileri olduğunu, Haley'le selamlaşırken yanaktan öpüşüp tokalaştığını söyledi.

YANAĞINDAN ÖPÜP TOKALAŞTI
 Moskova ile Washington arasında ipler Ortadoğu ve Avrupa'da giderek geriliyor, ancak görünüşe göre iki ülkenin diplomatları arasındaki ilişkilerde tamamen farklı bir dinamik söz konusu.
Salı günü Suriye'de yapıldığı iddia edilen kimyasal saldırıya ilişkin üç kararın geçemediği BMGK oturumundan önce Nebenzya ile Haley'in selamlaşırken yanağından öpüp tokalaştığı görüldü. Bu iki diplomat arasında samimi bir havanın etkin olduğunu gösteriyor.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DE BU SEVİYEYE GELMESİNİ UMUYORUM"
Gazetecilere konuşan Nebenzya "Burada meslektaşlarımla sosyalleşiyorum. ABD'li meslektaşlarıma gelince, ister inanın ister inanmayın, Nikki Haley ve ekibiyle normal bir ilişkim var" dedi. Nebenzya, Haley'le yanaktan öpüşerek selamlaştıklarını belirtti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin de bu seviyeye gelmesini umduğunu belirtti.

Öte yandan diplomatların kişisel ilişkileri ile iş ilişkileri tamamen farklı bir boyutta. Haley daha önce ABD'nin Rusya ile asla dost olmayacağını söylemişti. Nebenzya da buna karşılık "Sizin sözde dostlarınız sadece size hayır diyemeyenler. Sizin dostluk kriteriniz bu. ABD, dostları olduğunu sanıyor" yanıtını vermişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
ABDRusyaSuriyeNebenzya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 yıl önce ölen çiftin bebeği oldu
4 yıl önce ölen çiftin bebeği oldu
Cinsel organına kokain süren başhekim, sevgilisinin ölümüne neden oldu
Cinsel organına kokain süren başhekim, sevgilisinin ölümüne neden oldu
Çin donanmasından gözdağı
Çin donanmasından gözdağı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim