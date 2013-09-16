Şarkıcıya sahnede taciz

ABD'li ünlü şarkıcı Beyonce, Brezilya'da verdiği konserde, bir erkek hayranının tacizine maruz kaldı.



Sao Paulo'da bir stadyumdaki konserinde, Beyonce sahne önündeki izleyicilere doğru eğilip şarkı söylerken, yarı çıplak bir hayranı sanatçıya sarıldı ve ünlü şarkıcıyı sahneden aşağı çekmeye çalıştı. Beyonce'nin korumaları hemen olaya müdahale ederek, şarkıcıyı fanatik hayranının elinden kurtardı.



Olay sonrası Beyonce hiçbirşey olmamış gibi şarkı söylemeye devam etti. Şarkının ardından Beyonce, fanatik hayranının yanına giderek adını sordu.



ABD'li ünlü şarkıcı, eylül ayının başında Mrs. Carter Show adlı turnesinin Güney Amerika ayağına Brezilya'da başladı. Şarkıcı, aynı turnenin Kuzey Amerika ayağında Montreal'de verdiği bir konser sırasında saçını sahnedeki vantilatöre kaptırmıştı. Korumalarının yardımıyla saçını kurtaran Beyonce, soğukkanlı şekilde konserine devam etmişti.





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