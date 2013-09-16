Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Şarkıcıya sahnede taciz

Ünlü şarkıcı Beyonce, verdiği konserde, bir erkek hayranının tacizine maruz kaldı

Şarkıcıya sahnede taciz

Ünlü şarkıcı Beyonce, verdiği konserde, bir erkek hayranının tacizine maruz kaldı

16 Eylül 2013 Pazartesi 16:54
Şarkıcıya sahnede taciz
banner404
ABD'li ünlü şarkıcı Beyonce, Brezilya'da verdiği konserde, bir erkek hayranının tacizine maruz kaldı.

Sao Paulo'da bir stadyumdaki konserinde, Beyonce sahne önündeki izleyicilere doğru eğilip şarkı söylerken, yarı çıplak bir hayranı sanatçıya sarıldı ve ünlü şarkıcıyı sahneden aşağı çekmeye çalıştı. Beyonce'nin korumaları hemen olaya müdahale ederek, şarkıcıyı fanatik hayranının elinden kurtardı.

Olay sonrası Beyonce hiçbirşey olmamış gibi şarkı söylemeye devam etti. Şarkının ardından Beyonce, fanatik hayranının yanına giderek adını sordu.

ABD'li ünlü şarkıcı, eylül ayının başında Mrs. Carter Show adlı turnesinin Güney Amerika ayağına Brezilya'da başladı. Şarkıcı, aynı turnenin Kuzey Amerika ayağında Montreal'de verdiği bir konser sırasında saçını sahnedeki vantilatöre kaptırmıştı. Korumalarının yardımıyla saçını kurtaran Beyonce, soğukkanlı şekilde konserine devam etmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 16.09.2013 16:57
Anahtar Kelimeler:
BeyonceBrezilyaKonserTaciz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim