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Şarja takılan iphone 8 patlamış halde bulundu!

Çin'den gelen iddialara göre bir kadın, geceden şarja taktığı iPhone 8'i sabah patlamış halde buldu. Cihazı Apple'a götüren kadın herhangi bir yanıt alamadı

Şarja takılan iphone 8 patlamış halde bulundu!

Çin'den gelen iddialara göre bir kadın, geceden şarja taktığı iPhone 8'i sabah patlamış halde buldu. Cihazı Apple'a götüren kadın herhangi bir yanıt alamadı

18 Ekim 2017 Çarşamba 10:28
Şarja takılan iphone 8 patlamış halde bulundu!
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iPHONE 8 ve 8 Plus’ın 22 Eylül’de satışa çıkmasının ardından pek çok internet sitesi ve forumda kullanıcıların inanılmaz derecede şişen bataryadan şikayet ettiğini daha önceden bildirmiştik.
 
Fakat ortaya atılan iddialar doğru ise Apple, büyük bir kriz ile karşı karşıya. OrientalDaily adındaki bir Çinli bir haber sitesinde yer alan habere göre Xiaomin isimli bir kadın, babası için aldığı iPhone 8’i geceden şarja taktı. Sabah uyandığında ise iPhone’unun arkasında kocaman bir delik olduğunu ve dumanlar çıktığını fark eden genç kadın, cihazın üzerine hemen su döktüğünü söyledi. (Siz, siz olun, prize takılı bir cihaza su dökmeyin.)
 
Daha önce ortaya çıkan iddialar bataryaların yalnızca şiştiğini ve cihazı ikiye ayırdığını gösteriyordu. Fakat görünüşe göre cihaz uzun süre şarjda kaldığında patlayabiliyor. Tabi yanında telefon patlayan bir kadın bunu duymayıp uykusuna nasıl devam edebiliyor, bu da ayrı bir soru işareti.
 
Haberde yazana göre genç kadın olayın ardından cihazı Apple’a götürmüş ancak bir yanıt alamamış. iPhone 8’in pil sorunları ile sürekli olarak gündeme gelmesi Apple’ın sessizliği ile birleşince bu, iddiaların haklı olabileceğinin düşünülmesine neden oluyor.
 
Gerçekçi olmak gerekirse bu iddiada pek çok tuhaflık bulunuyor; kadının telefon patladığı halde uyanmaması ve prizdeki cihaza normal bir şeymiş gibi su dökmesi gibi. Ayrıca şu ana kadar ortaya atılan batarya şişme iddiaları iPhone 8 Plus’a aitti. Fakat Çin’de ‘patlayan’ iPhone, ‘küçük’ model olan iPhone 8. Yine de Apple’ın hala resmi bir açıklama yapmamış olması yeni bir Note 7 krizi olabileceği şüphesi oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
çinIPhone 8SarjApple
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