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Sapık öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle sınıfta cinsel ilişki yaşadı

Amerika'da öğrencileriyle cinsel münasebet içerisine girdiği ve bir öğrencisiyle de cinsel birliktelik yaşadığı iddia edilen öğretmene 6 yıl hapis cezası isteniyor

Sapık öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle sınıfta cinsel ilişki yaşadı

Amerika'da öğrencileriyle cinsel münasebet içerisine girdiği ve bir öğrencisiyle de cinsel birliktelik yaşadığı iddia edilen öğretmene 6 yıl hapis cezası isteniyor

02 Ekim 2017 Pazartesi 11:03
Sapık öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle sınıfta cinsel ilişki yaşadı
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AMERİKALI öğretmen, öğrencileriyle yakınlaştığı iddiasıyla mahkemeye verildi.

6 YIL HAPİS İSTENİYOR

California'da yaşayan 35 yaşındaki ingilizce öğretmeni Danieelle Matko, sınıfta cinselliği çağrıştıran hareketler yaptığı ve 15 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla mahkemeye verildi. Amerikalı öğretmen 6 yıl hapis cezası alabilir.

3 ÖĞRENCİSİYLE YAKINLAŞTI İDDİASI

Danielle Matko isimli öğretmen, yaşları 14-15 arasında değişen 3 öğrenci ile yakınlaşma ve bir öğrenciyle de cinsel ilişki yaşama suçlamasıyla mahkemeye verildi.

Öğretmenin başka öğrenciler ile ilişki yaşayıp yaşamadığı ile ilgili devam eden soruşturma sonrası öğretmenin başka öğrenciler ile ilişkiye girdiği tespit edilirse öğretmenin daha ağır ceza alma ihitmali artacak.
FOTOĞRAFLAR DA VARMIŞ

Öğretmenin 15 yaşındaki öğrencisiyle sınıfta, cinsel ilişki yaşadığı bu olaya ilişkin fotoğrafların da olduğu iddia edildi.

AVUKAT, POLİSE GİTTİ

Öğretmenin, sınıfta cinsel yakınlık kurduğu öğrencilerden bir tanesi, olayı arkadaşına anlattı. Arkadaşı avukata anlatınca durum polise gitti. Amerikalı öğretmen şimdi hapis cezasıyla yüzyüze.

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Son Güncelleme: 02.10.2017 11:05
Anahtar Kelimeler:
Amerika Birleşik DevletleriCaliforniaAmerikaPolisABD
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