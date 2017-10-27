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Sapık çift, alıkoydukları çocuğa tecavüz edip yayın yaptı

İngiltere'de yaşayan sapık çift, alıkoydukları bir çocuğa cinsel taciz uygulayarak, bu görüntüleri Amerikalı bir pedofiliye Skype üzerinden izlettiler. Yakalanan çift, mahkeme tarafından suçlu bulundu

Sapık çift, alıkoydukları çocuğa tecavüz edip yayın yaptı

İngiltere'de yaşayan sapık çift, alıkoydukları bir çocuğa cinsel taciz uygulayarak, bu görüntüleri Amerikalı bir pedofiliye Skype üzerinden izlettiler. Yakalanan çift, mahkeme tarafından suçlu bulundu

27 Ekim 2017 Cuma 12:09
Sapık çift, alıkoydukları çocuğa tecavüz edip yayın yaptı
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İNGİLTERE'DE yaşayan bir çift, alıkoydukları bir çocuğa cinsel taciz uygulayarak, bu görüntüleri Amerikalı bir pedofiliye  Skype üzerinden izlettikleri iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemede suçlu bulundu.

4 AY ALIKOYDULAR

34 yaşındaki Sarah Gotham ve 36 yaşındaki Craig  Forbes, ismi gizli tutulan kızı, 2012 yılı  Aralık ayından, 2013 yılı Mart ayına kadar uyuşturucu ile yanlarında tuttu.

Bu süre içinde de kızın görüntülerini internet üzerinden,  California'da yaşayan 42 yaşındaki Kori Ellis isimli pedofili hükümlüsü ile paylaştı.

BİLGİSAYARDAN +18'LİK FİLMLER ÇIKTI

OIayın  İngiltere'de mahkeme aşamasına taşınması ise Ellis'in Nisan ayında  ABD'de yakalanması ile gerçekleşti. Kişisel bilgisayarından cinsel içirikli çocuk filmi kapsamında yüzlerce içerik çıkan Ellis, sorgusunda İngiliz çifte ilişkin de bilgiler verdi.

İNGİLTEREYE GETİRİLDİ

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nda (FBI) 4 ajanın gözetiminde  İngiltere'ye getirilen Kori Ellis, burada çiftin aleyhine tanıklık etmesi için mahkemeye çıkarıldı. Ellis'in ayrıntılı ifadeşleri doğrultusunda  İngiltere'deki mahkeme Sarah Gotham'ı 9 yıl, sevgilisi Craig  Forbes'u ise 8 yıl hapse mahkum etti.

Çiftin,  Amerika'da yaşayan Ellis ile internetteki sohbet odalarında tanıştığı açıklandı.  İngiltere'ye tanıklık için getirilen Ellis'in de  ABD'de devam eden dava kapsamında 15 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği bildiriliyor.

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