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Sanat onun hamurunda var

Londra’da yaşayan ressam, heykeltıraş ve enstalasyon sanatçısı Sümer Erek’in, ‘Başka Bir Yer’ (Another Place) başlığıyla geçen yıl başlattığı çalışmaları, ‘Tuvali Mayalamak’ adıyla sergileniyor

Sanat onun hamurunda var

Londra’da yaşayan ressam, heykeltıraş ve enstalasyon sanatçısı Sümer Erek’in, ‘Başka Bir Yer’ (Another Place) başlığıyla geçen yıl başlattığı çalışmaları, ‘Tuvali Mayalamak’ adıyla sergileniyor

13 Temmuz 2017 Perşembe 11:56
Sanat onun hamurunda var
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SANATÇI, çalışmalarında tuvali, hamurla bütünleştirmiş. Bu yöntemle temel ihtiyaçların karşılanmasıyla sanatsal yaratıcılığı ifade eden malzemelerin alışılmışın dışındaki birlikteliği aracılığıyla temel ihtiyaçlar, yaratıcılık, dönüşüm ve bozulma süreçlerini sorguladığı gibi ‘açlık’ sorununa da dikkati çekiyor. 
Sümer Erek’in mutfak malzemeleri satan yerel bir dükkanın alt katında düzenlediği serginin açılışına sanatçılar, sanatsever ve davetliler katıldı. Çalışmaları hakkında bilgi veren Erek, “Tuvali mayalayarak yaşamı güzelleştirmeye çalışıyorum, ancak temel ihtiyaçlar giderilmeden yaratıcılık ihtiyacının farkına varılamayacağını iyi biliyorum” diyor. Dahası, beslenme ihtiyacımıza cevap veren mayalanmanın tuval üzerinde geçirdiği değişikliklere açık olmanın kendi sanatsal üretimini zenginleştirdiğini düşünüyor. Sanatçı sergisinde yer alan mayalanmış tuvallerin tıpkı yiyeceklerde olduğu gibi, zaman içinde daralma, küflenme, çatlama ve çürüme süreçlerinden geçtiğini ifade ediyor.

GÖÇMENLİK KONUSUNA VURGU YAPIYOR

Erek, bavul ile kendi kimliğinin olduğu gibi, sanatsal üretiminin de parçası olan göçmenlik konusuna yeniden vurgu yapıyor. Göçmenlerin geldikleri yere çok az eşya getirebildiklerini düşünseler de, en başta yemek kültürlerini getirdiğini düşünüyor. İngiltere gibi kendisine ait köklü bir yemek kültürü olmayan bir ülkede göçmenlerin neredeyse yalnızca yemek kültürleriyle kabul gördüğünü hatırlatıyor. Bu anlamda serginin pek çok restoran ve kafesiyle hızla bir yeme-içme mekanına dönüşen Hackney bölgesinde yer alması da özel bir anlam taşıyor.Chefware. 52 Stoke Newington High Street N16 7PB, London adresindeki sergi, cumartesi gününe kadar 14.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. 17 Temmuz’dan 12 Ağustos’a kadar randevuyla görülebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltereLondraRessamSümer Erek
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