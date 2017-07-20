Şampiyonada tarihi an! Hüngür hüngür ağladı

MACARİSTAN'DA düzenlenen 2017 Dünya Yüzme Şampiyonası tarihi bir ana tanıklık etti. 10 metre Tramplen atlamada altın madalya tarihinde ilk kez Malezya'nın oldu.

27 yaşındaki sporcu Cheong Jun Hoong tarih yazarak bu sporun ustası Çin'in çok sayıdaki sporcusunu geride bırakarak altın madalyaya uzandı. Şampiyon olduğuna inanamayan Hoong kararın açıklanmasıyla gözyaşlarına boğuldu.

HERKESE SARILDI

Herkese tek tek sarılan Malezyalı sporcu için için ağladı. 397,5 puanla altına uzanan Hoong'un arkasından Çin'in yıldız sporcusu Si Yajie 396 puanla geldi ve ikincilikle yetindi.

"BEN DÜNYA ŞAMPİYONUYUM"

Kazandığına inanamayan Hoong 'Tanrım, ben bir Dünya Şampiyonuyum' diye bağırken ikinci sırada kalan Yajie ise 'Hoong'un kazanması büyük sürpriz oldu. Onu tebrik ediyorum' dedi.