Salvador Dali'nin mezarını açtılar!

DÜNYACA ünlü sürrealist İspanyol ressam Salvador Dali'nin mezarı, Maria Pilar Abel'in, Dali'nin kızı olduğu iddiasıyla başvurduğu mahkemede davayı kazanmasının ardından açıldı. 28 yıl sonra açılacak olan mezardan alınacak DNA örnekleri adli tıp uzmanlarınca incelenecek.



Abel'in avukatı Enrique Blanquez konuyla ilgili olarak "DNA testi yalınlamz. Yüzde doksan dokuz gerçek ortaya çıkacak" diye konuştu.



Test sonuçlarının en erken ağustos sonunda açıklanması bekleniyor.



61 yaşındaki tarot falcısı Abel 2015 yılında, Dali'nin evlilik dışı doğan kızı olduğu iddiasıyla miras hakkı için mahkemeye başvurmuştu. Abel annesinin 1950'li yıllarda Dali'nin yaşadığı bir evde hizmetçi olarak çalıştığını ve Dali ile olan arkadaşlıklarının bir süre sonra gizli bir aşk ilişkisine dönüştüğünü öne sürmüştü.