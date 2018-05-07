Saldırılar durmak bilmiyor! Köpekler 6 çocuğu öldürdü

OKULA DEVAMSIZLIKLAR ARTTI Başıboş gezen köpek sürülerinden çok korktuklarını dile getiren bölge sakinleri, çocuklarını dışarıya çıkarmaya tereddüt ediyor.

KASIM'DAN BU YANA SAYI 12 OLDU Yetkililer, geçen kasım ayından bu yana yaşları 5-12 arası değişen 12 çocuğun köpek saldırılarında hayatını kaybettiğini ifade etti. Çocukların kaç köpeğin saldırısına uğradığına ilişkin bilgi verilmedi.

TUVALETE GİDERKEN SALDIRDILAR Kulkarni, saldırılardan çoğunun, çocuklar dışarıda mango toplarken ya da evlerinin dışında tuvalete giderken yaşandığını söyledi.

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