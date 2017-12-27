Sahte içkiden ölenlerin cenazesine gelenlere aynı içki ikram edilince...

ORTA Amerika'daki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde eşine az rastlanır bir skandal gerçekleşti. Haiti sınırına yakın bölgede evde yapılan ve metanol içeren likör, ilk olarak geçen hafta ölümlere yol açtı. Kurbanları cenazesine katılanlara da aynı likörden ikram edilince ölü sayısı 12'ye çıktı. Sağlık Bakanlığı 21 kişinin de hastanelerde tedavi edildiğini bildiriyor. Dominik Cumhuriyeti'nin komşusu Haiti'de, şeker kamışından yaygın olarak sahte likör üretimi yapılıyor.