Sahte Facebook hesabı ile şantajı affetmediler!

PEŞAVER Mahkemesi Pakistanlı genci ayrıca 300 bin Pakistan Rupisi tazminat ödemeye de mahkum etti.



The Express Tribune gazetesinin haberine göre adına sahte Facebook hesabı açılan kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan sanık hesaba kadının fotoğraflarını yükledikten sonra şantaj yaptı.



Peşaver mahkemesinin verdiği uzun hapis cezası kararı Pakistan adalet sisteminde şimdiye kadar görülmemiş ağırlıkta bir ceza olarak değerlendiriliyor.



Habere göre Muhammad Munirin Peshawar Yüksek Mahkemesine ve Pakistan Yüksek Mahkemesine yaptığı kefaletle salıverilme isteği de her iki mahkeme tarafından reddedildi.