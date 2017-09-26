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Sahile vuran 700 kiloluk kaplumbağayı görenler panikledi

İspanya'da sahile vuran 700 kiloluk dev kaplumbağayı görenler panikleyince yetkililere haber verdi

Sahile vuran 700 kiloluk kaplumbağayı görenler panikledi

İspanya'da sahile vuran 700 kiloluk dev kaplumbağayı görenler panikleyince yetkililere haber verdi

26 Eylül 2017 Salı 14:03
Sahile vuran 700 kiloluk kaplumbağayı görenler panikledi
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İSPANYA'NIN  Barcelona şehrinde karaya vuran 700 kiloluk kaplumbağayı görenler çok şaşırdı.

2 METRELİK DEV KAPLUMBAĞA

2 metre uzunluğundaki dev kaplumbağa  Barcelona yakınlarında karaya vurdu. Ölü kaplumbağanın 700 kilogram olduğu tespit edilirken, sahilden kaldırmak için ise vinç çağırıldı.
SON 2 BİN YILDA 10. KEZ GÖRÜLDÜ

Uzmanların açıkladığına göre, bu tür bir kaplumbağaya rastlamak oldukça ender görülen bir şey. Hatta son 2 bin yıl içerisinde bu kadar büyük bir kaplumbağanın yalnızca 10 kez görüldüğü belirtildi.
"NORMALDE BU BÖLGEDE YAŞAMIYORLAR"

Genellikle  Güney Amerika bölgesinde rastlanılan bir tür olan dev kaplumbağa ispanya'nın sahiline vurdu. Pere Alzina isimli biyolog, "Kaplumbağayı  Brezilya'da bulduğumuzda oldukça şaşırdık. Çünkü bu bölgede bu kadar büyüğü hiç görülmemişti"
Kaplumbağanın cesedi, otopsi amacıyla  Barcelona Üniversitesi'ne götürüldü.

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Son Güncelleme: 26.09.2017 14:06
Anahtar Kelimeler:
İspanya700 Kiloluk Kaplumbağa
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