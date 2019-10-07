Sağlıkçıların enjektöründen yüzlerce kişiye HIV virüsü bulaştı
İran'da, sağlık çalışanlarının kullandıkları enjektör sebebiyle 300 kişiye HIV virüsü bulaştırdığı iddia edildi. Sağlık çalışanlarının istifasını isteyen eylemciler ile polis arasında yaşanan arbede kameraya yansıdı.
İRAN'IN Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletindeki Lurdigan şehrinde sağlık görevlilerinin kullandıkları enjektör nedeniyle 300 kişiye, AIDS'e yol açan HIV virüsü bulaştığı iddia edildi.Sağlık çalışanlarını protesto eden eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı.
EYLEMCİLER İSTİFA İSTEDİ
Lurdigan'daki sağlık kurumları ve kamu binaları önünde toplanan eylemciler, sağlık yetkililerinin istifasını istedi.Yerel medya, eylemciler ve polis arasında arbedelerin yaşandığını belirtirken, amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, polisin biber gazı ile eylemcilere müdahale ettiği görüldü.
BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
İran Sağlık Bakanlığı'nın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, HIV virüsüyle ilgili bilgi aldıklarını ve yetkililerin bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini belirttiği duyuruldu.
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