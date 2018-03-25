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Sağlık ve refah için birbirlerine inek dışkısı fırlatıyorlar

Hindistan'ın bir köyünde düzenlenen geleneksel festivalde yerel halk, köylülere sağlık ve refah getirmesi amacıyla birbirlerine inek dışkısı fırlatıyor

Sağlık ve refah için birbirlerine inek dışkısı fırlatıyorlar

Hindistan'ın bir köyünde düzenlenen geleneksel festivalde yerel halk, köylülere sağlık ve refah getirmesi amacıyla birbirlerine inek dışkısı fırlatıyor

25 Mart 2018 Pazar 17:58
Sağlık ve refah için birbirlerine inek dışkısı fırlatıyorlar
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HİNDİSTAN'IN Andhra Pradesh şehrinde bulunan Kairuppala köyünde binlerce insan, Pazartesi günü düzenlenen ve Pidakala Samaram adı verilen etkinlikte birbirlerine inek dışkısı fırlattı.

SAĞLIK VE REFAH GETİRDİĞİNE İNANILIYOR

Her yıl Ugadi adı verilen yeni yıl gününden bir gün sonra düzenlenen geleneksel etkinlikte, ülkede kutsal kabul edilen inek dışkısının halka sağlık ve refah getireceğine inanıldığı için insanlar birbirlerine dışkı fırlatıyor.

PEK ÇOK İNSAN YARALANIYOR

Her yıl pek çok insanın yaralandığı dışkı fırlatma etkinliğinin köye sağlık, refah ve yağmur getireceğine inanan yerel halk, bu sayede ağrı ve çilelerin de ortadan kalkacağına inanıyor.

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HindistanSağlıkRefahInek Dışkısı
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