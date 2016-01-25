Sadece 2 gün yaşayabildi

25 Ocak 2016 Pazartesi 19:44
HİNDİSTAN'IN kuzeyinde bulunan Uttar Pradeş eyaletinde dünyaya gelen bir bebeğin ölümü adeta yürek dağladı. Amroha bölgesinde yaşayan 32 yaşındaki Savita Rani, geçtiğimiz salı günü normal doğumla bir ''mucize bebek'' dünyaya getirdi.
BAŞININ BİR KISMI OLMADAN DÜNYAYA GELDİ
Doğumdan kısa bir süre sonra bebeğin şoke eden görüntüsü kasabada dilden dile dolaşmaya başladı. Birçok insan, başının bir kısmı olmayan ve gözleri patlayacak gibi görünen mucize bebeği görmek için Sai Doğumhanesi'nin önünde toplanmaya başladı. Doğumdan iki gün sonra 'mucize bebek' kalp yetmezliği sonucu trajik bir şekilde hayatını kaybetti.
HAMİLELİK ESNASINDA YANLIŞ BESLENME
Kadın Doğum Uzmanı Dr. Kusum Lata, yaşanan komplikasyonların annenin hamilelik esnasında yanlış ve düzensiz beslenme alışkanlığından kaynaklandığını söyledi.
Lata, "İşte biz doktorlar bu yüzden kadınların hamilelik sırasında düzenli olarak check-up yaptırmalarına önemle eğiliyoruz. Böylece anneye yol gösterip böylesi doğum anomalilerinin önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi.
DOĞUM ESNASINDA ÇOK KAN KAYBETMİŞ
Daha önce üç sağlıklı çocuk dünyaya getiren Rani'nin, doğum esnasında çok zorlandığı ve çok kan kaybettiği belirtildi. Genç annenin hastaneden taburcu edildiği ve bebeğinin kaybına alışmaya çalıştığı aktarıldı. Bebeğin beyninin anne rahminde tam olarak oluşmadığı ve kalbi sayesinde iki gün süresince hayatta kalabildiği açıklandı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 26.01.2016 01:56