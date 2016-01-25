Sadece 2 gün yaşayabildi

HİNDİSTAN'IN kuzeyinde bulunan Uttar Pradeş eyaletinde dünyaya gelen bir bebeğin ölümü adeta yürek dağladı. Amroha bölgesinde yaşayan 32 yaşındaki Savita Rani, geçtiğimiz salı günü normal doğumla bir ''mucize bebek'' dünyaya getirdi.





BAŞININ BİR KISMI OLMADAN DÜNYAYA GELDİ





Doğumdan kısa bir süre sonra bebeğin şoke eden görüntüsü kasabada dilden dile dolaşmaya başladı. Birçok insan, başının bir kısmı olmayan ve gözleri patlayacak gibi görünen mucize bebeği görmek için Sai Doğumhanesi'nin önünde toplanmaya başladı. Doğumdan iki gün sonra 'mucize bebek' kalp yetmezliği sonucu trajik bir şekilde hayatını kaybetti.





HAMİLELİK ESNASINDA YANLIŞ BESLENME





Kadın Doğum Uzmanı Dr. Kusum Lata, yaşanan komplikasyonların annenin hamilelik esnasında yanlış ve düzensiz beslenme alışkanlığından kaynaklandığını söyledi.

Lata, "İşte biz doktorlar bu yüzden kadınların hamilelik sırasında düzenli olarak check-up yaptırmalarına önemle eğiliyoruz. Böylece anneye yol gösterip böylesi doğum anomalilerinin önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi.





DOĞUM ESNASINDA ÇOK KAN KAYBETMİŞ



