Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Sadece 2 gün yaşayabildi

Hindistan'da, hamilelik sırasında yanlış beslenmeden dolayı sıra dışı görünümüyle doğan bebek, yalnızca iki gün hayata tutunabildi

Sadece 2 gün yaşayabildi

Hindistan'da, hamilelik sırasında yanlış beslenmeden dolayı sıra dışı görünümüyle doğan bebek, yalnızca iki gün hayata tutunabildi

25 Ocak 2016 Pazartesi 19:44
Sadece 2 gün yaşayabildi
banner404
HİNDİSTAN'IN kuzeyinde bulunan Uttar Pradeş eyaletinde dünyaya gelen bir bebeğin ölümü adeta yürek dağladı. Amroha bölgesinde yaşayan 32 yaşındaki Savita Rani, geçtiğimiz salı günü normal doğumla bir ''mucize bebek'' dünyaya getirdi.

BAŞININ BİR KISMI OLMADAN DÜNYAYA GELDİ

Doğumdan kısa bir süre sonra bebeğin şoke eden görüntüsü kasabada dilden dile dolaşmaya başladı. Birçok insan, başının bir kısmı olmayan ve gözleri patlayacak gibi görünen mucize bebeği görmek için Sai Doğumhanesi'nin önünde toplanmaya başladı. Doğumdan iki gün sonra 'mucize bebek' kalp yetmezliği sonucu trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

HAMİLELİK ESNASINDA YANLIŞ BESLENME

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Kusum Lata, yaşanan komplikasyonların annenin hamilelik esnasında yanlış ve düzensiz beslenme alışkanlığından kaynaklandığını söyledi.
Lata, "İşte biz doktorlar bu yüzden kadınların hamilelik sırasında düzenli olarak check-up yaptırmalarına önemle eğiliyoruz. Böylece anneye yol gösterip böylesi doğum anomalilerinin önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi.

DOĞUM ESNASINDA ÇOK KAN KAYBETMİŞ

Daha önce üç sağlıklı çocuk dünyaya getiren Rani'nin, doğum esnasında çok zorlandığı ve çok kan kaybettiği belirtildi. Genç annenin hastaneden taburcu edildiği ve bebeğinin kaybına alışmaya çalıştığı aktarıldı. Bebeğin beyninin anne rahminde tam olarak oluşmadığı ve kalbi sayesinde iki gün süresince hayatta kalabildiği açıklandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 26.01.2016 01:56
Anahtar Kelimeler:
Hindistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Kazada kopan bacağını kafasının altına yastık yaparak iki saat beklettiler
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Bono'nun kurduğu dernekte skandal! Kadınlar cinsel ilişkiye zorlanmış
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü
Pazar günü çalışmak yasaklandı, halk ikiye bölündü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim