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S-400'lerin Rusya sınırları dışındaki ilk tatbikatı

Rusya Savunma Bakanlığı, S-400 hava savunma sisteminin, ilk defa Rusya sınırları dışında tatbikata katılacağını duyurdu.

DÜNYA 24.10.2019, 19:59
S-400'lerin Rusya sınırları dışındaki ilk tatbikatı
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, S-400 bölümü ve Rus Hava Kuvvetlerinin Pantsir-S bataryası, ilk defa bir yabancı devlet topraklarında tatbikatta yer alacakları Sırbistana devredildi denildi.

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