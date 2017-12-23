Rusya'dan yeni S-400 açıklaması!

GAZETECİLERİN, Türkiye'ye S-400 sevkiyatının ne zaman başlayacağı sorusuna yanıt veren Çemezov, "2019 sonlarında-2020 başlarında" dedi.
Kaç tane S-400'ün sağlanacağı sorusuna cevap vermeyen Çemezov, önce anlaşmanın imzalanması gerektiğini belirtti.
Çemezov, Türkiye'yle kredi anlaşmasıyla ilgili soruların ise Rusya Maliye Bakanlığı'na sorulmasını istedi.
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