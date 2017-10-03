Rusya’dan 'Rusça’ya destek veren' CIA’ye teşekkür

RUSYA Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı ironi dolu açıklamasında, "CIA'ye Rusçaya verdiği destek ve tanıtımından dolayı teşekkür ediyoruz. Yıllardır bunu neden sakladınız? Tavsiyeler ve uzmanlarla yardım etmeye hazırız" ifadelerine yer verildi.

CIA, Twitter üzerinden, Rusça bilen eleman aradığını duyurmuştu. Duyuruya eklenen görselde, CIA'nin dil uzmanı olarak gerçeğin ortaya çıkarılmasının mümkün olduğu yazıyordu.

CIA'nin bu duyurusu, internette alay konusu oldu. Twitter kullanıcılardan biri şu yorumda bulundu: "Trump'ın zaten bir işi var"