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Rusya’dan 'Rusça’ya destek veren' CIA’ye teşekkür

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'gerçekleri açığa çıkarmak' için Rusça konuşan eleman arayan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’na (CIA) Rusçaya destek ve tanıtımından dolayı teşekkür etti

Rusya’dan 'Rusça’ya destek veren' CIA’ye teşekkür

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'gerçekleri açığa çıkarmak' için Rusça konuşan eleman arayan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’na (CIA) Rusçaya destek ve tanıtımından dolayı teşekkür etti

03 Ekim 2017 Salı 09:59
Rusya’dan 'Rusça’ya destek veren' CIA’ye teşekkür
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RUSYA Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı ironi dolu açıklamasında, "CIA'ye Rusçaya verdiği destek ve tanıtımından dolayı teşekkür ediyoruz. Yıllardır bunu neden sakladınız? Tavsiyeler ve uzmanlarla yardım etmeye hazırız" ifadelerine yer verildi. 
CIA, Twitter üzerinden, Rusça bilen eleman aradığını duyurmuştu. Duyuruya eklenen görselde, CIA'nin dil uzmanı olarak gerçeğin ortaya çıkarılmasının mümkün olduğu yazıyordu. 
CIA'nin bu duyurusu, internette alay konusu oldu. Twitter kullanıcılardan biri şu yorumda bulundu: "Trump'ın zaten bir işi var"

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Dışişleri BakanlığıABD Merkezi İstihbarat TeşkilatıCIA
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