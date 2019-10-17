Rusya'dan füze hamlesi! O bölgeye yerleştirildi
Rusya, ülkenin stratejik noktalarından biri olarak görülen Altay Bölgesi'ne BUK-M3 hava savunma sistemleri yerleştirdi
RUSYA Savunma Bakanlığı, Kazakistan, Çin, Moğolistan gibi ülkelere sınırı bulunan ayrıca Rusya’nın en güney sınırında yer alıp Orta Asya’ya açılan kapısı olarak görülen Altay Bölgesi’ne BUK-M3 hava savunma sistemleri yerleştirildiğini açıkladı. Altay Bölgesi'nde bulunan 41. Askeri Bölge Komutanlığına teslim edilen ve kurulumu yapılan orta menzilli füze savunma sistemlerinin nakliye ve kurulum görüntüleri Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında, yenilenen hava savunma sistemlerinin eğitimleri ile ilgili Orenburg Bölgesi Savunma Bakanlığı uzmanları tarafından eğitimler verileceği bilgisini verdi.
ABD’ye BUK-M3 ile gözdağı verilmişti
Geçtiğimiz Mart ayında ABD’nin Kısa ve Orta Menzilli Füzeler Anlaşması’ndan (INF) çekilme tehdidine ve ABD yapımı Tomahawk seyir füzesine karşılık olarak Rusya ülkenin Novosibirsk, Omsk, Irkutsk Bölgesi, Altay Bölgesi ve Tuva Cumhuriyeti gibi noktalarına çokça merak edilen BUK-M3 füze savunma sistemlerinin kurulacağını açıklamıştı. BUK-M3 füze savunma sistemleri, 2,5 kilometre ile 70 kilometre arasında hedefe yönelen seyir füzelerini maksimum 40 kilometrelik yüksekliğe çıkarak havada imha edebiliyor. Füze sistemi, fırlatılan roketin seyir füzesine karşı radara yakalanmadan hedefe ulaşabilmesini sağlıyor.
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