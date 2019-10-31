Rusya'dan flaş açıklama: YPG'nin çekilmesi tamamlandı
Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristlerin sınırı 30 kilometrelik derinlikte terk etmesi için verilen 150 saatlik süre tamamlandı
DÜNYA 29.10.2019, 17:58 29.10.2019, 18:02
MSB'den Türkiye-Rusya çalışmalarına ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, Soçi'de varılan mutabakat kapsamında yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus askeri heyeti ile ikinci gün çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Rusya ile 22 Ekim 2019'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.
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