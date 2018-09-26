Rusya'dan flaş açıklama: Tümü yok edildi

BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı’nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Suriye hükümeti, 2013 yılında Rusya-ABD arasında yapılan anlaşma uyarınca, tüm kimyasal silahlarını imha etti. Öte yandan teröristler kimyasal silahları nasıl sentezleye bileceklerini öğrendi. Onlar bunun için bir laboratuar kurdu. ABD’de dahil olmakla tüm ülkelerin istihbarat servisleri uzun süredir teröristlere uyarıda bulunuyor" şeklinde konuştu.

SURİYE'YE YENİ SALDIRILARA KARŞI BATIYA UYARI



Lavrov, Rusya'nın, Suriye’ye girmek için yeni bahaneler üreten batılı ülkeleri uyardığını belirterek, "Kimyasal silahsızlanma konusunda endişe verici bir durum ortaya çıktı. Her şeyden önce, Suriye makamlarına karşı gittikçe artan yeni ve beklenmedik suçlamalar oluyor. Bu sebeple farklı bir bahane ortaya atarak Suriye topraklarına yeni bir saldırı düzenlemeyi planlayan ülkeleri uyarıyoruz” dedi.



"İNGİLTERE'NİN SKRİPAL DAVASINDA SAKLADIKLARI OLABİLİR"



İngiltere ile Rusya arasında devam eden Skripal krizine de değinen Lavrov, Londra'nın eski Rus albayı Skripal ve kızı Yulia'nın İngiltere’nin Salisbury kentinde zehirlenmesi meselesinde Moskova ile işbirliği yapmayı reddetmesi halinde, İngiltere’nin konu üzerine sakladığı şeylerin olabileceğini düşüneceklerini belirtti. Lavrov, Batılı meslektaşların kimyasal silah meselelerinde yapılan mutabakatları büyük ölçüde ihlal ettiklerini söyledi.



Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2018, 22:52