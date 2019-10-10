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Rusya'dan "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ''Barış Pınarı Harekatı'' na ilişkin, "Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının, Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptıkları demografik mühendisliğin bir sonucu. Onları bunu yapmamaları konusunda uzun süre uyardık. Şimdi Kürtler aslında orada demografik politikaları değiştiriyor." dedi

DÜNYA 10.10.2019, 21:59 10.10.2019, 22:05
Rusya'dan
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BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve  Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kapalı oturumda görüştü.
 
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, toplantı sonrası gazetecilere  yaptığı açıklamada, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.
Nebenzia, "Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının Suriye'nin  kuzeydoğusunda yaptıkları demografik mühendisliğin bir sonucu, onları bunu  yapmamaları konusunda uzun süre uyardık. Şimdi Kürtler aslında orada demografik  politikaları değiştiriyor." ifadesini kullandı.
 
Türkiye'ye Adana Anlaşması ile çözüm önerdiklerini belirten Nebenzia,  YPG/PKK'ya ise Suriye rejimi ile diyalog kurmalarını teklif ettiklerini ama  onların başkalarını (ABD) tercih ettiğini kaydetti.

#Rusya #Barış Pınarı Harekatı
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