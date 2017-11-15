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Rusya’da uçak kazası! 6 ölü

Rusya’da meydana gelen uçak kazasında 6 kişi hayatını kaybetti

Rusya’da uçak kazası! 6 ölü

Rusya’da meydana gelen uçak kazasında 6 kişi hayatını kaybetti

15 Kasım 2017 Çarşamba 14:37
Rusya’da uçak kazası! 6 ölü
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RUSYA'NIN Habarovsk şehrinde uçağın piste sert iniş yapmasıyla yaşanan kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Habarovsk Havayolları’na ait L-410 uçağının ilk açıklamalara göre piste sert iniş yapmasından dolayı kazanın yaşandığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 çocuğun yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybeden kişilerin enkazdan çıkarıldığı, hayatını kaybedenler arasında Çumakov ve Zuev adlı pilotların yanı sıra Rus vatandaşı Olga Laponikova, Anna Laponikova, Denis Amosov ve Svetlana Pokhomova'nın yer aldığı bildirildi. Habarovsk savcılığı, kazanın neden meydana geldiğini araştırıyor.

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RusyaUçak KazasıOlga LaponikovaAnna LaponikovaDenis AmosovSvetlana Pokhomova
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