Rusya’da uçak kazası! 6 ölü

RUSYA 'NIN Habarovsk şehrinde uçağın piste sert iniş yapmasıyla yaşanan kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Habarovsk Havayolları’na ait L-410 uçağının ilk açıklamalara göre piste sert iniş yapmasından dolayı kazanın yaşandığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 çocuğun yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybeden kişilerin enkazdan çıkarıldığı, hayatını kaybedenler arasında Çumakov ve Zuev adlı pilotların yanı sıra Rus vatandaşı Olga Laponikova , Anna Laponikova , Denis Amosov ve Svetlana Pokhomova 'nın yer aldığı bildirildi. Habarovsk savcılığı, kazanın neden meydana geldiğini araştırıyor.

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