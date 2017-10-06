Rusya’da tren kazası: 19 ölü

RUSYA'NIN başkenti Moskova’nın doğusundaki Vladimir bölgesinde bir tren ve otobüsün çarpışması sonucu en az 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. St. Petersburg'dan Nijni Novgorod'a gideceği belirtilen trendeki yolculardan ölen olmadığı, ölen 19 kişinin otobüste bulunan Özbek vatandaşları olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma açıldığı, kazada yaralanan yolcuların ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.