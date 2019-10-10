Rusya’da sigara içen çocukların ebeveynleri cezalandırılabilir
Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu’nun güncel versiyonuyla yürürlüğe girmesi beklenen yeni yasa tasarısına göre, tütün mamulleri tüketen reşit olmayan bireylerin ebeveynleri idari cezayla karşı karşıya kalabilir.
RUSYA İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev’in 23 Eylül’de toplanan Suç Önleme Komitesi’nde imzaladığı protokol metnine göre, Rusya’da sigara içen çocukların ebeveynleri idari cezaya çarptırılabilir. Protokolde yeni Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu projesine, ‘reşit olmayan kimselerin tütün mamulleri tüketmesi durumunda ebeveynlerinin yahut yasal vasilerinin sorumlu tutulmasına’ ilişkin hususun eklenmesi gerektiği belirtiliyor. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor), ilgili belgeleri 23 Ekim tarihine dek Rusya Adalet Bakanlığı’na ibraz etmesi bekleniyor. İzvestiya’ya ulaşan bilgilere göre de söz konusu husus, 2021 yılı itibariyle yürürlüğe girecek Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu’nda yasa ile sabitlenebilir. Bundan altı ay önce Rusya’ya bağlı olan Udmurtya Cumhuriyeti Devlet Konseyi’nde de, reşit olmayan kimselerin tütün tüketimine dair düzenlemeler getirilmişti. Söz konusu düzenleme kapsamında sigara içen çocukların ebeveynlerinin 3 bin rubleye kadar para cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.
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