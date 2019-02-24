Rusya’da kadın polis memuru, striptiz gerekçesiyle işten çıkarıldı

BURYATA İçişleri Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, ‘Vatan Savunucuları Günü' kutlaması için bölge emniyet müdürlüğüne striptiz dansçısı davet eden kıdemli soruşturma memuru kadının işten çıkarıldığı belirtildi. Önceki gece, VKontakte adlı sosyal paylaşım ağında yayınlanan, Ulan-Ude bölge emniyet müdürlüğünde gerçekleşen kutlama etkinliğinden görüntülerin yer aldığı videoda, polislerin toplandığı salona bir kız gelerek sandalyede erotik dans yaptığı görülüyor. Yayınlanan video, Buryatya İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi, yetkililer olayla ilgili iç soruşturma açtı. Gösteriyi organize ettiği tespit edilen kadın polis memurunun görevine son verildi.