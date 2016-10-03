Rusya'da devlet memurlarına WhatsApp yasağı

IZVESTIA gazetesinin haberine göre, Rusya'nın milli iç güvenlik teşkilatı FSB, bu isteği yerine getirmeyen devlet memurları için ceza sistemi oluşturmaya karar verdi. Buna göre FSB tarafından onaylanmayan yazılımları kullanan devlet memurları disiplin cezası alacak ve hatta işten atılabilecek.

Kişisel kullanımlar için bir yasak getirilmesi düşünülmüyor. Ancak devlet memurları arasında yapılan yazışmalar ve dosya transferlerinin üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmemesi için özel bir koruma gerektiği belirtildi.

Yabancı ülkelerin elinde bulunan popüler sohbet uygulamalarının yasaklanması Rusya'da daha önce de gündeme gelmişti.







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