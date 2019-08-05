Rusya'da askeri depoda patlama; 11 bin kişi tahliye ediliyor

Rusya'nın Sibirya bölgesinde 200 bin cephanenin bulunduğu askeri depodaki patlamanın ardından bölgeye yakın yaklaşık 11 bin kişi tahliye ediliyor. Tass Haber Ajansı'na göre bir kişi hayatını kaybetti ancak resmi açıklamada bu bilgi verilmedi.

Patlama, Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesindeki cephanelerin bulunduğu askeri bir depoda meydana gelmişti. Patlamanın meydana geldiği depoda, 200 bin cephanenin bulunduğu duyurulmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, patlamalardan dolayı deponun 20 kilometre çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan insanların tahliye edildiğini duyurdu. Şimdiye kadar Zaborka'dan 67, Small Ului'den 430, Kamenka'dan 153 kişi tahliye edilirken; bir çocuk kampından 257'si çocuk, 66 yetişkin patlama bölgesinden uzaklaştırıldı.

Patlama sonucunda aralarında bir çocuğun ve iki askerin de olduğu 8 kişi yaralandığı açıklandı.